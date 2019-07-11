Yaş ilerledikçe cinsel yaşam neden bitiyor?

Kuzey Amerika Menopoz Derneği'nden araştırmacılar, cinselliğin yaşla daha az tatmin edici hale gelmesinin psikososyal faktörlerine odaklandı. Önceki çalışmaların birçoğunda sıcak basması, vajinal kuruluk ve uyku basması gibi biyolojik sorunların cinselliğe etki ettiği sorunlar olarak görülmüştü.

Yeni yapılan araştırmada 4,500 postmenopozal kadının cinsel yaşamları incelendiğinde cinsel yaşam eksikliğinin birinci sebebi eşlerinin hayatını kaybetmesiydi. Diğer nedenler arasında eşin sağlık sorunu, cinsel işlev bozukluğu, kadının kendi fiziksel sağlık problemleri, menopoza bağlı durumlar ve reçeteli ilaç kullanımı yer alıyor.

Düşük libidoya en fazla neden olan faktörler arasında ilişki sorunları ve yaşlılık sonucu çıkarken, katılımcıların sadece yüzde 3'ü cinsel hayatlarını olumlu olarak tanımladı.

Ek olarak, vajinal kuruluk ve seks ile ağrı gibi menopoza bağlı problemler, cinsel işlevi etkileyen problemler olarak tanımlanmıştır. Çok az sayıda kadın, bunun düzelmesi için etkili tedavilerin olmasını istiyor.

Araştırma ekibi içinde yer alan Dr. Stephanie Faubion, 'Cinsel sağlık sorunları yaşlandıkça kadınlarda sık görülür. Eşin cinsel işlev bozukluğu, eş yoksunluğu, eşin fiziksel sağlığı kadınların cinsel aktivitesinde önemli sorun olarak duruyor' diye konuşuyor.



