Yaş maya maskesi nasıl yapılır, faydaları nelerdir? 10 yaş gençleştiriyor!

Bu zamana kadar daha çok hamur işlerimizin puf puf olması ve harika tat vermesi nedeniyle mayadan yararlandık ancak mayayı artık güzellik rutinimize dahil etmenin zamanı geldi. Eski zamanlardan beri kullanılan yaş maya maskesinin neden hala kullanıldığını, sağladığı faydalar sayesinde daha iyi anlayacaksınız.

YAŞ MAYA YAĞLI CİLTLERDE YAĞI DENGELİYOR

Yaş maya maskesi, özellikle yağlı ciltlerde yağı dengelemek, cildi daha gerginleştirmek, kırışıklıkları gidermek için hücre yenileyici etkisinden dolayı kullanılır. Bunu yapmak için maya süt veya su ile yumuşatılır. Yapılacak alan genişse bir tam maya ve iki çay kaşığı süt karıştırılır.

Maskeyi temiz cilde sürebilirsiniz. Yatar pozisyonda mimikleri oynatmamak gerekmektedir. Maskeyi ılık suyla temizlemek gerekmektedir. Yıkadıktan sonra da herhangi bir nemlendirici kreme ihtiyaç yoktur. Haftada bir 40 yaş üzeri kişilerin yapabileceği maskelerdir. 20'li yaşlarındaki kişiler 15 günde bir yapabilir.

Maya maskesi cildin genel durumunu ve görünümünü iyileştirir. Daha küçük gözenekler, daha net ve renk dağılımı eşit bir cilt elde etmiş olursunuz.