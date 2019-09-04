KADIN

Yaşa bakmıyor! İdrar kaçırma sorunu yaşayan kadınlar depresyona giriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 04.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

40 yaş üstü kadınların üçte ikisi idrar kaçırma problemi yaşıyor. Yapılan araştırmaya göre de utandıkları için doktora gitmeyi tercih etmeyen kadınlar bu yüzden depresyona giriyor.

Yaşa bakmıyor! İdrar kaçırma sorunu yaşayan kadınlar depresyona giriyor

40 yaşın üzerindeki on hastadan dokuzu, doğumdan kaynaklanabilecek ve yaşın ilerlemesiyle artan idrar kaçırma problemi nedeniyle yaşam kalitesinin bozulduğunu söylüyor. Ve çoğu kadın bu yüzden depresyona giriyor.

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Pelvik taban kas antrenörü Pelviva tarafından yapılan çalışmaya 40 yaş ve üzerinde 2 bin kadın katıldı. Hastaların yüzde 17'si idrar problemi yüzünden utandığını söylerken çok az bir kısım bu problem nedeniyle doktora görünmeyi tercih etmiş. Bununla birlikte beş kişiden üçü bu sorunu eşlerinden de saklamayı tercih ediyor.

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Pelviva'nın danışman fizyoterapisti ve klinik direktörü Julia Herbert, mesane sızıntısı (idrar) her yaştan milyonlarca kadını etkileyen bir sağlık sorunu. Gebelik, doğum, menopoza bağlı hormonal değişiklikler ve kilo alma, pelvik taban kaslarının zayıflaması idrar kaçırmanın nedenleri arasındadır.

YAŞA BAKMIYOR

Bu sorun daha çok yaşlı kadınlarda görülse de 30'larda ya da daha genç olan birini de etkileyebilmektedir. Ancak bu sorun kadınlar arasında hala tabu olarak görülüyor. Kadınlar bırakın doktora gitmeyi bu sorunu eşleriyle bile konuşmuyor. Kadınlar sorunlarla mücadele ederken yaşam kalitesini etkilediği için maalesef depresyona giriyorlar. Yanlarında sürekli ped ve yedek kıyafet taşımak zorunda kalıyorlar. Kimi su içmek bile istemiyor. Araştırmanın gösterdiği gibi, idrar kaçırma milyonlarca kadını etkiliyor. Kadınlar artık sessizce acı çekmeyi bırakmalı ve bu sorunun tedavi yoluna gitmeli.'


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Anahtar Kelimeler:
Mesane sızıntısı İdrar kaçırma

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