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Yasa boğan ölüm! 14 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı

18.03.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Yasa boğan ölüm! 14 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi’nde hamakta sallanırken düşen ve bu sırada hamak ipi boynuna dolanan 14 yaşındaki Abdülhamit Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce hafızlık eğitimini tamamlayan Abdülhamit Kurt’un ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Acı olay önceki gün Kurt Ailesi’nin Aydın İsabeyli’deki ikametlerinin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; evlerinin önündeki hamakta sallanmakta olan 14 yaşındaki Abdülhamit Kurt, bir anda dengesini kaybederek hamaktan düştü. Düştüğü esnada hamağın ipi boynuna dolanan talihsiz çocuğu nefessiz bir vaziyette yerde yatar vaziyette bulan yakınları 112’yi arayarak yardım istedi.

Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Nazilli devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Abdülhamit Kurt, yoğun bakım servisinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Abdülhamit Kurt’un ölümü başta sevenleri olmak üzere tüm ilçeyi yasa boğdu.

(İHA)

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