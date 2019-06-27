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Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan ve yasa dışı bahis parası aktaran 34 kişilik şebeke çökertildi.Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor müsabakalarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatılmasına liderlik eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan ve yasa dışı bahis parası aktaran 34 kişilik şebeke çökertildi.
Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor müsabakalarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatılmasına liderlik eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sanal ortamda yasa dışı kumar oynanmasına liderlik eden şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, çete üyeleri 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınarak izlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik geçtiğimiz hafta kent genelinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait lüks araç ve paralara el konuldu.
2 lüks araca el konuldu
Bahis çetesine mensup kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 135 bin lira, 3 bin 570 Amerikan dolar, çeşitli marka ve çaptı 10 tabanca, bu silahlara ait 200’ün üzerinde mermi, 7 bilgisayar, 5 dizüstü bilgisayar, 50’ye yakın cep telefonu, 2 hardisk, 9 hafıza kartı, 51 farklı banka dekontu, banka hesap cüzdanları ve sahte paralar ele geçirildi.
Polis, çete üyelerine ait olduğu öne sürülen 2 lüks araç ile bilgisayar ve dijital malzemelere de el koyarak tahkikat başlattı.
7 şüpheli tutuklandı
Polisteki işlemlerinin ardından “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “ 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 34 şüpheli, hakim karşısına çıkarıldı. Zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine konulurken, 26 şüpheli hakkında yurt dışı yasağı uygulanarak kefaletle serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise savcılık sorgusunun ardından serbest kalmasına karar verildi.

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

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