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Yasa dışı geçiş için bot şişirirken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 23:40 | Son Güncelleme

Kuşadası ilçesinde 43 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmak için lastik bot şişirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 43 düzensiz göçmen ile kaçışı organize eden 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde lastik bot şişiren M.B.A. (38) ile Ö.U'yu (37) gözaltına aldı.

Bölgeye yakın bir yerde Suriye uyruklu yurt dışına çıkmak için denize açılmayı bekleyen 43 düzensiz göçmen de yakalandı. Lastik bot şişiren iki kişinin yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı tespit edildi.

Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen organizatör tutuklama

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