Yaşadığınız aşk sağlıklı mı zehirli mi?

Bir noktadan sonra aradaki ilişkinin bitmesi veya bağımlılık haline gelmesi her iki tarafa da büyük zararlar verir. Peki sizin ilişkiniz ne boyutta? Gerçekten sağlıklı bir birliktelik içerisinde misiniz yoksa birbirinize fark etmeden de olsa zarar mı veriyorsunuz? İşte tüm bunları ve daha fazlasını Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, bizler için açıkladı.

"Aşkın gözü kördür" cümlesi özellikle o aşkın zehirli hale dönüşmesi kısmında geçerlidir. Her iki tarafta aslında birçok işarete sahip olsa da bağımlılıktan dolayı bunları görmezden gelir ya da görmek istemez. Bu noktada yapılacak en doğru şey doğru olanı kabullenmek ve buna uygun adımlar atmaktır.

ZARARLI AŞKIN İLETİŞİMİ

İlişkide çiftlerin birbirlerine karşı sergiledikleri tutumlar taraflar tarafından fark edilemese de dışarıdan bakıldığında kolay bir şekilde görülebilir. Bunların başında özel alan gelir. Çiftlerden bir tanesi diğerinin telefonlarını karıştırması, e-postasına girmesi ve özel konuşmalarını okumak istemesi sağlıklı bir davranış biçimi değildir.