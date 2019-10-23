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Yaşadığınız aşk sağlıklı mı zehirli mi?

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 23.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

Sağlıklı ve güzel bir ilişkide olması gereken bazı belli başlı şeyler vardır. Bazı eksikler çiftler arasındaki aşkın giderek daha zararlı hale gelmesine neden olur. Bu engelleri ortadan kaldırmak her zaman kolay olmayabilir.

Yaşadığınız aşk sağlıklı mı zehirli mi?

Bir noktadan sonra aradaki ilişkinin bitmesi veya bağımlılık haline gelmesi her iki tarafa da büyük zararlar verir. Peki sizin ilişkiniz ne boyutta? Gerçekten sağlıklı bir birliktelik içerisinde misiniz yoksa birbirinize fark etmeden de olsa zarar mı veriyorsunuz? İşte tüm bunları ve daha fazlasını Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, bizler için açıkladı.

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"Aşkın gözü kördür" cümlesi özellikle o aşkın zehirli hale dönüşmesi kısmında geçerlidir. Her iki tarafta aslında birçok işarete sahip olsa da bağımlılıktan dolayı bunları görmezden gelir ya da görmek istemez. Bu noktada yapılacak en doğru şey doğru olanı kabullenmek ve buna uygun adımlar atmaktır.

ZARARLI AŞKIN İLETİŞİMİ

İlişkide çiftlerin birbirlerine karşı sergiledikleri tutumlar taraflar tarafından fark edilemese de dışarıdan bakıldığında kolay bir şekilde görülebilir. Bunların başında özel alan gelir. Çiftlerden bir tanesi diğerinin telefonlarını karıştırması, e-postasına girmesi ve özel konuşmalarını okumak istemesi sağlıklı bir davranış biçimi değildir.

Ulaşamadığında sürekli olarak durmadan araması ya da aradığında aşırı bir rahatsızlık dile getirmesi ilişkiye zarar veren noktalardan bir tanesidir. Benzer bir durum çiftler arasındaki iletişimde de geçerlidir.

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Birinin, partnerine ulaşamadığı durumlarda anlayışsız bir şekilde davranması da yolunda olmayan bir şeyler olduğuna işaret eder. Bunun dışında iletişimde aşağılama, aşırı derecede eleştiri ya da hakarete varan boyutlarda kelimeler kullanıldığında o ilişki de mutlaka bazı şeylerin değişmesi gerekir.

ZARARLI AŞKTAKİ KRONİK DAVRANIŞLAR

Bir çift çok uzun zamandır beraber olabilir ya da çok iyi anlaşabilir ancak kişisel alanlara saygının olmadığı bir ilişki zararlı bir hale gelmeye yatkın bir ilişkidir. Her ne kadar çiftler arasında bir bağlılık olsa da bireyler hala özgür ve istediğini yapması gereken kişilerdir. Bir tarafın bu durumu baltalaması ilişkiyi sona götüren hareketlerdendir.

Ayrıca karşısındaki kişinin beğenilerinin sorgulandığı ve tercihlerinin sürekli olarak eleştirildiği durumlarda zararlı bir aşkın kronik davranışları arasında bulunur. Bu gibi durumların düzeltilebilmesi için çiftlerin ilk olarak bunu kabul etmesi ve bu davranışları kaldırmaya yönelik adımlar atması gerekir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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