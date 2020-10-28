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Yasa dışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü

28.10.2020 19:38 | Son Güncelleme

Filipinlerde bir polis memuru, Northern Samar bölgesindeki yasa dışı bir horoz dövüşüne düzenlenen baskında horoz tarafından öldürüldü.

Yasa dışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü

Horozun ayağına bağlanan jiletin, sol bacağındaki uyluk atardamarını parçaladığı Teğmen Christine Bolok, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Ülkede horoz dövüşleri koronavirüs salgını başladığından beri yasak.

Pandemi öncesi ise bu dövüşlere yalnızca pazar günleri ve resmi tatillerde, lisanslı dövüş salonlarında izin veriliyordu.

Rakiplerini daha kolay öldürebilmeleri için horozların ayaklarına jilet ekleniyor

"HABERİ DUYDUĞUMDA KULAKLARIMA İNANAMADIM"

AFP'ye konuşan Bölge Emniyet Müdürü Yarbay Arnel Apud, olayın "büyük bir talihsizlik" ve "açıklaması güç bir şanssızlık" olduğunu söyledi:

"Haberi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir adamımı horoz dövüşünde hayvanın ayağına takılan jilet nedeniyle kaybettim."

Emniyet Müdürü Apud, hayatını kaybeden polisin ailesine de başsağlığı diledi.

Baskında üç kişi gözaltına alındı, yedi dövüş horozu, iki jilet seti ve 550 Filipin Pesosuna (yaklaşık 90 TL) el konuldu.

Üç zanlı ise aranıyor.

Filipinler'de popüler olan horoz dövüşlerini çok sayıda kişi izliyor.

Dövüşlere büyük bahisler de oynanıyor.

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