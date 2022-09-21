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Yasak aşk cinayetinde öldürülen Adalet Bike ve Gökhan Denli cinayetinde keşif kararı

21.09.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de 21 Haziran 2021 meydana gelen çifte cinayette Gökhan Denli ve aşk yaşadığı iddia edilen Adalet Bike öldürülmüş, Bike’nin babası Mehmet Erbek, ''Ben olayı bilseydim şimdi sanıkların yerinde ben olacaktım. Şikayetçi değilim'' demişti. Bununla beraber mahkeme, Bike'nin akrabalarının yargılandığı davaya ilişkin mahkeme keşif kararı verdi. Mahkeme başkanı, firari sanık Selahattin Erbek'in halen yakalanamadığını belirtti.

Yasak aşk cinayetinde öldürülen Adalet Bike ve Gökhan Denli cinayetinde keşif kararı

Büyükçekmece'de geçen sene aralarındaki ilişki nedeniyle Adalet Bike ve Gökhan Denli'yi öldürdükleri iddia edilen maktul Bike'nin akrabalarının yargılandığı davaya ilişkin mahkeme keşif kararı verdi. Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek katılırken maktullerin ailesi ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

''1 YILDIR SUÇSUZ YERE TUTUKLUYUM''

Mahkeme başkanı, firari sanık Selahattin Erbek'in halen yakalanamadığını belirtti. Söz verilen sanık Öznur Erbek, tahliyesini isterken diğer sanık Fırat Bike, 1 yıldır suçsuz yere tutuklu olduğunu bu olayların hiçbirine karışmadığını söyledi ve tahliyesini istedi. Sanık avukatları, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Mahkeme, sanıkların tutuklu hallerinin devamına hükmederken Büyükçekmece’deki D-100 Karayolu Avcılar yönünde 7 Ekim 2022’de sanıklar Fırat Bike ve Furkan Özcan’ın trafik sürüş kurallarına olay tarihinde riayet edip etmediğinin anlaşılması, meydana gelen ölümlü olayda sanıkların bir kusurlarının bulunup bulunmadığı hususunda keşif yapılmasına ve rapor aldırılmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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ADALET BİKE'NİN ÜZERİNDEN ARAÇLA GEÇİLMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ilk cinayetin 21 Haziran 2021 günü saat 00:30 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde meydana geldiği kaydedildi. Parkta karısı Adalet Bike ile Gökhan Denli’yi gören Mahmut Bike, önce Gökhan Denli’yi bıçaklamış ardından ateş ederek öldürmüştü. Selahatttin Erbek ise kardeşi Adalet Bike’yi zorla araca bindirmişti. Adalet Bike yolda ilerleyen araçtan düşmüş ardından üzerinden Mahmut Bike’nin kardeşi Fırat Bike’nin kullandığı Jaguar marka araç geçmişti. Adalet Bike olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında şüphelilerin aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Sanıklar Gökhan Denli ile Adalet Bike arasında yaşanan ilişkiyi öğrenmeleri sonucu parka geldiği ve Gökhan Denli'yi şüpheli Mahmut Bike'nin bıçakla ve silahla öldürdüğü anlatıldı. Adalet Bike'yi sanık Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra Adalet Bike'yi E-5'te yolun sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike'nin idaresindeki araç ile üzerinden geçerek öldürdükleri, sanıkların eylemlerini birlikte gerçekleştirdikleri de iddianamede yer aldı.

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Çifte cinayette Maktul Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve sanık Fırat Bike'nin arkadaşı Furkan Özcan hakkında "Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

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Bike'nin eşi Mahmut Bike'nin "Adaletim" yazılı dövme yaptırdığı, bunu da sosyal medyada paylaştığı görülmüştü.

ADALET BİKE'NİN BABASI: OLAYLARI BİLSEYDİM ŞİMDİ ONLARIN YERİNDE BEN OLACAKTIM

Bununla birlikte önceki duruşmada Adalet Bike'nin babası Mehmet Erbek, “Ben olayı bilseydim şimdi sanıkların yerinde ben olacaktım. Şikayetçi değilim” demiş, Gökhan Denli’nin babası Arap Denli de “Davacı değilim. Yüce adalete güveniyorum. Ben sanık tarafını tanıdığım için memnun oldum. Keşke bu olanlar olmasaydı” şeklinde konuşmuştu.

(DHA)

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Büyükçekmece
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