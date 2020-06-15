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  4. Yasak Elma! Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

Yasak Elma! Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

Google servisleri olmadan piyasaya sürülen Huawei Mate 30 Pro, herkesin isteyeceği ama herkesin kullanamayabileceği bir telefon.

Yasak Elma! Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

En başından şunu belirtelim; eğer Google servislerine bağımlı ve özellikle de sıradan tabir edebileceğimiz kullanıcı tipine mensupsanız, Huwei Mate 30 Pro sizin için pek uygun olmayacaktır. Eğer Android ekosisteminin sıkı bir kullanıcısı ve akıllı telefonlara hendek atlattırmayı seviyorsanız Huawei Mate 30 Pro’yu da kullanmak isteyeceksiniz.

Zaten olayda burada aslında; Huawei Mate 30 Pro akıllı telefon dünyasının yasak meyvesi gibi oldu adeta. Google servisleri olmadan kısıtlı işler yapabileceğiniz ve bir gün bir yerlerde bundan kaynaklı sıkıntılar çekebileceğinizi bildiğiniz halde, bu telefonu kullanmak istiyorsunuz. Çünkü gerek görüntüsü gerekse de barındırdığı donanım gücüyle Huawei Mate 30 Pro, çok özel bir telefon.


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