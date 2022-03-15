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Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

14.03.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu kadrosuyla yıllardır severek izlediğimiz Yasak Elma'ya katılan Ece İrtem, hem güzelliğiyle hem kombinleriyle hepimizin kalbini kazandı. Asi Kumru'nun uyumlu arkadaşı Meriç rolünde başarılı bir oyunculuk sergileyen Ece İrtem, düzgün fiziğiyle ne giyse kendine yakıştırıyor. Yasak Elma fanı olarak siz de Meriç karakterinin giydiği siyah beyaz desenli elbiseye bayılanlardansanız hazırladığımız listeye bayılacağınızı garanti ediyoruz.

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Entrikalarıyla herkesi ekrana kilitleyen, pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Yasak Elma; yıllardır başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla en çok izlenen yapımlardan biri. Kumru karakterinin arkadaşı Meriç olarak diziye dâhil olan Ece İrtem, oyunculuktaki başarısı kadar giydiği kıyafetlerle de Yasak Elma fanlarının radarında. Düzgün fiziğiyle ne giyse kendine yakıştıran güzel oyuncu, Meriç rolü için giydiği siyah beyaz elbise ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve herkesin beğenisini bir kez daha kazandı. Siz de zarif elbiseyi beğendiyseniz uygun fiyatlı alternatif modelleri incelediğimiz yazımıza mutlaka göz atmalısınız!

1. Her ortamda dikkat çeken Briskorry Elbise

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın Meriç karakterinin giydiği siyah beyaz elbiseye benzer bir kıyafet arıyorsanız Briskorry Elbise'ye göz atmalısınız. Uzun kol modeliyle dikkat çeken giysi, şık görünümüyle üzerinizde hoş bir duruş sergiliyor. İster ofiste ister özel günlerde tercih edebileceğiniz elbise, mini boy. Yani bacak boyunu daha uzun göstermek için mükemmel seçim. Bahar ve yaz aylarında kullanabileceğiniz ürün, üzerinize tam olarak oturuyor. Leopar desenleri, elbiseye hoş bir hava katıyor. Siyah ve beyazın mükemmel uyumuna sahip giysiyi topuklu bir ayakkabı ve şık küçük bir el çantasıyla kombinleyebilirsiniz.

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2. Şık görünümüyle Senclub Elbise

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Giyimine özen gösteren kadınların olmazsa olmazları arasında bulunan elbiseler, çeşitli model ve desenleriyle farklı tarzlar yaratmayı mümkün kılıyor. Hem günlük stilinizde hem özel günlerde kullanabileceğiniz Senclub Elbise de her ortamda şık görünmenizi sağlıyor. Esnek kumaşı sayesinde giysi içinde rahat hareket edebilirsiniz. Pamuk ve polyesterden elde edilen elbise, nefes alan yapısıyla terlemeyi önlüyor ve konforunuzu artırıyor. Yumuşak dokusuyla cildinizi rahatsız etmiyor. Uzun kollu ürüne zebra desenleri hareket katıyor. Elbiseyi çizme ve koyu kahverengi bir çantayla kombinleyebilirsiniz. Bu nefis parça, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar size eşlik edecek.

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3. Şık bel detayı ile Enmain Elbise

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Son dönemlerin popüler dizileri arasında yer alan Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri Meriç'in giydiği siyah beyaz elbise, herkesin dilinde. Siz de elbiseyi çok beğendiyseniz ve benzer bir kıyafete sahip olmak istiyorsanız Enmain Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Vücudu saran tasarımıyla üzerinize tam olarak oturan elbise, esnek kumaşı sayesinde hareket özgürlüğü sunuyor. Rahat kumaşıyla günlük kullanıma uygun. Yumuşak dokusuyla oldukça kullanışlı ve kaliteli bir ürün. Bisiklet yaka detayı da ürünün konforunu ve şıklığını artıran unsurlardan biri. Çizgili ve büzgülü bel detayları elbiseye özel tasarım havası veriyor.

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4. Siyahın zarafetini ortaya çıkaran Koton Elbise

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Çeşit çeşit elbise günlük hayatta ve özel günlerde daha güzel ve çekici görünmek için çokça seçenek yaratıyor. Zarafetinizi yansıtmanıza yardımcı olacak Koton Elbise de benzersiz tasarımıyla üzerinizde oldukça şık duracak bir parça. Pul detayları elbiseye farklı ve iddialı bir hava kazandırıyor Siyahın asaletini ve sadeliğini bir arada sunan elbise, göz alıcı tasarımıyla bulunduğunuz ortamdaki tüm gözleri üzerinizde toplar. Kıyafeti stiletto ayakkabı ve parlak bir el çantasıyla birlikte kombinleyebilirsiniz. Mini boy ürünü özel davetlerde, düğünlerde ve arkadaş partilerinde tercih edebilirsiniz.

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5. Şık çiçek desenleriyle NA-KD Elbise

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan Yasak Elma dizisinin ön plana çıkan karakterlerinden biri olan Meriç'in giydiği siyah beyaz elbiseye hayran kaldıysanız ve benzer bir kıyafet arayışındaysanız NA-KD Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Bahar ve kış aylarında kullanabileceğiniz giysi, zarif bir duruşa sahip. Vücudu saran yapısıyla üzerinize tam olarak oturan elbise aynı zamanda rahat hareket imkânı veriyor. Ürünü gündelik yaşamda kullanabileceğiniz gibi özel günlerde de giyebilirsiniz. Beyaz zemin üstüne siyah çiçek işlemeleriyle dikkat çeken elbisenin yük yaka detayı ise oldukça özel bir görünüm yaratıyor. Elbiseyi kol çantası ve bilekten topuklu botlar ile kombinleyerek estetik bir tarz yaratabilirsiniz.

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6. Oodji Elbise ile kendinizi kusursuz hissedin

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Hem ofiste hem gündelik hayata kullanabileceğiniz bir kıyafet arayışı içindeyseniz Oodji Elbise aradığınız ürün olabilir. Jarse kumaştan üretilen mini boy elbise, dar kalıbı sayesinde fiziğinizi kusursuz gösterecek. Pamuklu yapısıyla ürün, terlemenizi önlüyor ve size gün boyu konfor sağlıyor. Balıkçı yakası ve uzun kolları elbiseye zarif bir görünüm katıyor. Siyah ve beyazın muhteşem birlikteliğine sahip elbise, tüm gözleri üzerinizde toplayacak. Ürünü, yüksek topuklu bir ayakkabı ve küçük zarif tasarıma sahip bir el çantasıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca soğuk havalarda siyah ya da ten rengi külotlu çorap ile tercih edebilirsiniz.

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7. Hoş duruşuyla HLL-Dress Elbise

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

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Yasak Elma dizisinin Meriç karakterinin giydiği siyah beyaz elbiseye hayran olduysanız ama etek boyu olarak daha uzun bir elbise istiyorsanız HLL-Dress Elbise'ye göz atmalısınız. Beyaz renk üzerine çiçek desenlerine sahip elbise, size oldukça şık bir stil vadediyor. V yaka tasarımıyla boğaz kısmını sıkmıyor ve rahatsız etmiyor. Kaliteli kumaşı sağlam olduğu gibi yumuşak hissiyle de fark yaratıyor. Polyester kumaştan elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik edecek. Dar kesimiyle üzerinize tam olarak oturan elbiseyi platform topuklu ayakkabılar ve güzel bir şal ile tamamlayabilirsiniz.

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8. Midi boyu ile zarif bir tarz için Butikburuc Elbise

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

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Zarif görünüme sahip Butikburuc Elbise, benzersiz tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Midi boy eteğe sahip elbise, beyaz ve siyahın muhteşem uyumunu sunar. Ürünü ofiste ve özel günlerde kullanabilirsiniz. Bahar ve kış aylarında tercih edebileceğiniz elbise, A model kesimi ile son derece şık ve konforlu. Çizgili desenleri ve kemeri elbiseyi daha da şık hâle getiren detaylar arasında. Derin V yaka ve uzun kollu kıyafet sayesinde sade ve şık bir stil yaratmanız mümkün. Butikburuc Elbise'yi, siyah çizme ve kol çantasıyla kombinleyebilirsiniz.

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9. Benzersiz tasarımıyla Modanur Butik Elbise

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma dizisi sadece entrikalarıyla değil dizide kullanılan kıyafetlerle de adından söz ettiriyor. Dizi karakterlerinin giydiği birinden güzel elbiseler, dizi tutkunlarını büyülüyor. Özellikle Meriç karakterinin giydiği siyah beyaz elbise, herkes tarafından çok fazla ilgi gördü. Siz de o elbiseye benzer bir ürün arayışındaysanız Modanur Butik Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Viskon kumaştan elde edilen elbise, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar size eşlik edecek kalitede. Uzun kollu ve V yakalı tasarımıyla dikkat çeken kıyafet, üzerinizde size özel tasarlanmış gibi duracak. Elbiseyi siyah bir çizme ve ince şal ile birlikte kullanabilirsiniz.

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10. İster günlük ister özel günlerde tercih edebileceğiniz Olalook Elbise

Yasak Elma'nın sevilen karakteri Meriç'in giydiği şık siyah beyaz elbiseye uygun fiyatlı alternatifler

Meriç'in elbisesinin neredeyse aynısı olan Happiness İst. Kadın Beyaz Siyah Desenli Drapeli Mini Scuba Elbise, iddialı ve göz alıcı bir görünüm için harika seçim. Süper mini boyu ve uzun kollu tasarımıyla bu ürünü günlük olarak ya da özel davetlerde kullanabilirsiniz. Siyah beyaz, belirgin desenleriyle tüm dikkatleri üzerinize çekecek ürün bedene oturan dar kalıbıyla oldukça şık görünmenizi sağlayacak. Pamuklu ve esnek kumaştan üretilen bu elbise ile düğünlerin, partilerin yıldızı olmaya hazır olun. Dilerseniz deri bir ceket ile ürünü sokak stilinize uygun hale getirebilirsiniz.

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