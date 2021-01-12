Yasaklar kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman bitecek 2021?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoran ve kafe benzeri işletmeler gel-al servis ve paket servis uygulamasına geçmiş, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi işletmelerin ise faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? YASAKLAR KALKIYOR MU? Yılın ilk kabine toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızının gözle görülür şekilde geriletilmesinin başarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel olarak sağlık sistemi üzerindeki yükün de önemli ölçüde hafiflediğini söyledi.