Yasaklar kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman bitecek 2021?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoran ve kafe benzeri işletmeler gel-al servis ve paket servis uygulamasına geçmiş, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi işletmelerin ise faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak?
Yılın ilk kabine toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızının gözle görülür şekilde geriletilmesinin başarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel olarak sağlık sistemi üzerindeki yükün de önemli ölçüde hafiflediğini söyledi.
83 milyonun hep beraber gayret göstermesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci ve çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların üzerinde yol açtığı sıkıntıları bildiklerini belirtti. Soruna kalıcı çare bulunana kadar kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle hayatımızı sürdürmeye mecbur olduğumuzu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, temizlik, maske ve mesafenin bu tedbirlerin başında geldiğini hatırlattı.
Kısıtlamalarla ilgili olarak ise vaka sayının belli bir sayının altına düşmesiyle beraber kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını söyledi. Öte yandan perşembe ya da cuma günü aşı kampanyasına başlanacağını duyurdu.
Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda günlük tespit edilen yeni hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı. Şimdi kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına dair yapılacak resmi açıklamalar merakla bekleniyor.
Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2021
Öte yandan 11 Ocak 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını yeni tedbirleri ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı anımsatıldı. Altıncısının uygulandığı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtildi. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari veya adli işlem uygulandığı aktarıldı.
Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüşün devam etmekte olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra pandemi ile mücadele sona erip normalleşme sürecine geçene dek temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmek gerektiğine vurgu yapıldı.