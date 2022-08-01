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Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

29.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam alanlarınızda hayatınızı kolaylaştıran eşyaların olması, büyük önem taşır. Evinizi ya da iş yerinizi dekore ederken işlevsel olduğu kadar şık ürünleri tercih etmek, o mekânı daha konforlu kılar. Hem dekor tamamlayıcı olarak kullanılan hem servis kolaylığı sağlayan zigon sehpalar, özellikle evlerin olmazsa olmaz parçalar arasında yer alır. Gündelik olarak kullanıldığı gibi misafir ikramlarında da kurtarıcı olan sehpalar için okumaya devam edin!

Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

Bulunduğu her mekâna kolaylık ve şıklık katan zigon sehpaların her zevke uygun birçok seçeneği mevcut. Fazla yer kaplamadığı gibi size ekstra alan kazandıran bu ürünler, son yıllarda şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Eğer siz de zigon sehpa arayışı içindeyseniz doğru yerdesiniz. En güzel zigon sehpa modellerini bir araya getirdik. Haydi gelin, kaliteli ürünlere hep birlikte bakalım.

1. Şık ve zarif: Gold-Bronz Aynalı Zigon Sehpa Takımı

Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

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Dekorasyonunuzda aynalı zigon sehpalara yer vermek istiyorsanız harika bir önerimiz var. Zarif modeli ile dikkat çeken Gold-Bronz Aynalı Zigon Sehpa Takımı, üç parçadan oluşur. Sehpaların ayak kısımları paslanmaz ve kararmaz. Yaşadığınız alana renk katacak aynalı zigon sehpa, uzun yıllar dayanıklı gold renkli nikel ile kaplanır. Uzun yıllar size eşlik edecek dayanıklı ürün, montaj gerektirmez. Ayakları keçe ile kaplandığı için zeminin çizilmesine engel olur. Bronz aynasıyla bulunduğu mekâna estetik katacak ürün hem dekorasyon hem servis için rahatlıkla kullanılabilir.

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2. Çok amaçlı kullanabileceğiniz: Pratico Zigon Sehpa

Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

Daha çok minimal zevklere sahip olanların hoşuna gidecek bir ürün var sırada. Pratico Zigon Sehpa, bayrak modeliyle hoş bir görüntüye sahip. Yan yana konulduğunda, orta sehpa olarak da kullanılabilen ürün, alan sıkıntısı yaşayanların favorisi olmaya aday. Üç parçanın da aynı ölçülere sahip olduğu ceviz zigon sehpa, doğal materyal kullanılarak üretilir. Demonte olarak gönderilen ürünün montajını, ürünle gelen kurulum malzemeleriyle kolayca yapmanız mümkün. Ayakları MDF, üst tablası suntalam malzemeden oluşan sehpa takımını severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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3. "Beyaz renkten vazgeçemem." diyenlere: Kupa Beyaz Çekmeceli Zigon Sehpa

Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

Dekorasyonda daha çok beyaz rengi tercih edenler, sıradaki ürün tam size göre! Kupa Beyaz Çekmeceli Zigon Sehpa, alışılmışın dışındaki modeliyle göz kamaştırır. Ayakları masif ahşaptan, üst tablası MDF malzemeden üretilen zigon sehpa seti, birinci sınıf materyallerle hazırlanır. Yaşadığınız alana konfor katacak model, dört adet zigon ve bir adet çekmeceli sehpadan oluşur. Hoş tasarımıyla öne çıkan sehpanın üzerini biblo, çiçek ve mumluk gibi aksesuarlarla zenginleştirebilir, çekmecesine dilediğiniz eşyaları koyabilirsiniz. Birçok mobilyaya uyum sağlayan rengi ve modeli ile yaşam alanınıza estetik katacak zigon sehpa setine şans verebilirsiniz.

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4. Sanatsal tasarımları sevenler, buraya! Hediyeler Kapında Triple Art Roma Zigon Sehpa 3'lü

Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

Sırada göz alıcı renkleriyle içinizi ısıtacak bir model var. Özellikle sanatseverlerin ilgi duyacağı Hediyeler Kapında Triple Art Roma Zigon Sehpa 3'lü, yaşadığınız alana renk getirir. Tablaları 18 mm birinci kalite lamineli MDF'den yapılan ürün, şık görünümüyle dekorasyonunuzu taçlandırır. Ayakları kayın ağacından üretilen ürünün zigon sehpa kurulumu da oldukça kolay. Sadece ayaklarını sehpa yüzeyinin arkasına yerleştirip saat yönünde çevirerek ürünün montajını tamamlayabilirsiniz. Birbirinden güzel baskılarla hazırlanan zigon sehpa ölçüleri, hemen her alana kolayca uyum sağlar. Tabla üzerindeki baskılar kanserojen madde içermez ve zamanla solma, soyulma veya dökülme yapmaz.

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5. Özel el yapımı ürünlere ilgi duyanlara: Pergamonwood Hermod-3'lü Yakma Doğal Ahşap Zigon Sehpa Takımı

Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

Yaşadığınız alanları dekoratif ürünlerle süslemek, kendinizi o alana ait hissettirir. Zevkinize ve tarzınıza göre seçeceğiniz eşyalar, dekorasyonu taçlandırdığı gibi sizi de motive eder. Bulunduğu mekâna sıra dışı bir şıklık katacak Pergamonwood Hermod-3'lü Yakma Doğal Ahşap Zigon Sehpa Takımı, çam ağacından üretilir. Özel el yapımı ürünleri beğeniyorsanız seti tercih edebilirsiniz. Daima beğenerek kullanacağınızı düşündüğümüz sehpa seti, eşsiz tasarımıyla gören herkesin dikkatini çeker. Siz de uzun yıllar kullanabileceğiniz, kaliteli ve gösterişli bir ürün arayışındaysanız zigon sehpa setini değerlendirebilirsiniz.

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6. Mermer desenli ve dekoratif: Goldfalez Zigon Sehpa

Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

Mermer desenli bir zigon sehpa takımı ile dekorunuza şıklık katmak ister misiniz? Öyleyse sizi Goldfalez Zigon Sehpa ile tanıştıralım. Suntalam malzemeden üretilen ürünün kenarları, birinci sınıf gold renkli PVC bant ile kaplanır. Bu sayede sehpa takımı, uzun yıllar size eşlik eder. TSE, Avrupa Birliği, ISO 9001 ve FSC belgelerine sahip olan ürün; farklı renk ve desenleriyle beş ayrı seçenek sunar. Montajını kolaylıkla yapacağınız zigon sehpa en ucuz modeller arasında yer alır. Eğer şık ancak bütçenizi yormayacak sehpa arayışındaysanız ürünü alışveriş listenize eklemelisiniz.

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7. Klasik dekorasyon tarzını benimseyenler için: Bengi Zigon Sehpa

Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

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Dekorasyonunuzda sağlam, şık ve kullanışlı ürünleri kullanmak tercihiniz olur, değil mi? Zarif modeliyle Bengi Zigon Sehpa, kusursuz bir şıklık sunar. Daha çok klasik tarzdan hoşlananların beğeneceği ürün, tamamen el işçiliği ile üretilir. Birinci sınıf malzemeler kullanılarak özenle hazırlanan sehpa seti, MDF ve ceviz kaplamadan oluşur. Farklı tasarımı ile en iyi zigon sehpa çeşitleri arasında yer alan model; sadece sizin değil, görenlerin de beğenisini kazanır. Ev dekorasyonunuzu bir üst seviyeye çıkaracak sehpa ile doğallığı evinize getirmeye ne dersiniz?

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8. Doğal ağaçtan üretilen bir modelle dekorasyonunuzu taçlandırın: Entema Doğal Ağaç Masif Kütük 3'lü Zigon Sehpa

Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

Doğal ağaçlardan elde edilen ürünleri tercih ediyorsanız sıradaki ürüne mutlaka göz atmalısınız. El işçiliği ile üretilen Entema Doğal Ağaç Masif Kütük 3'lü Zigon Sehpa ile tarzınızı evinize yansıtabilirsiniz. Kaliteli duruşuyla evinize sıcaklık katacak zigon sehpa ahşap materyalden hazırlanır. Demonte olarak gönderilen sehpaların tamamının derinlik ölçüsü, 28 ila 32 cm arasında üretilir. Üç adet sehpanın yer aldığı sette her bir sehpanın yüzeyi, farklı tonlarda tasarlanır. Böylece ürün, yaşam alanına zarif bir dokunuş yapar. Ancak doğal ağaçlardan üretilen ürünlerde zamanla kılcal çatlamalar oluşabileceğini hatırlatmakta fayda var.

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9. Metal gövdeli ürünleri tercih edenlere: Uyan Home Product Zigon Sehpa

Yaşam alanınıza hem kolaylık hem şıklık katacak en güzel zigon sehpa modelleri

Sırada zarif tasarımıyla dikkat çeken Uyan Home Product Zigon Sehpa var. Orta ve yan sehpa olarak kullanabileceğiniz setin gövde kısmı metalden oluşur ve set, ucuz zigon sehpa modelleri arasında yer alır. Yere sağlam tutunan ve kolay kolay devrilmeyen sehpalar; elektrostatik toz fırın boyada işlem görür ve mat boya ile kaplanır. Tabla kısmı flex suntalam materyalden oluşur ve su geçirmez. İki farklı boyda gelen sehpalar, estetik tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanır. Klasik zigon sehpalara farklı ve modern bir dokunuş yapan ürün, yaşam alanınıza çok yakışacak!

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10. Tercihini eskitme tasarımlardan yana kullananlar için: OGZ Dinç Metal Sehpa Kapamalı Eskitme Zigon Sehpa

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Dekorasyonunuza nostaljik esintiler katmayı seviyorsanız OGZ Dinç Metal Sehpa Kapamalı Eskitme Zigon Sehpa'yı tercih edebilirsiniz. Aynalı tasarımı ile göz kamaştıran ürünün ayakları, metal profil üzerine eskitme kaplanarak hazırlanır. Temizliğini nemli bez ile yapabileceğiniz sehpaları direkt güneş ışığından korumanız tavsiye edilir. Uzun süre suyla ve sıcak yüzeylerle temas etmediği sürece ürün, yıllarca size eşlik eder. Farklı tasarımıyla evinize tarz katacak sehpa, iç içe geçen tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Uyumlu renkleriyle hemen her dekorasyonu taçlandıracak sehpa seti ile evinize şık bir dokunuş yapmaya hazır mısınız?

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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