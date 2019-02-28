Yasama Derneği, öğrencilere yeni sistemi anlatacak

MELTEM ÖZTÜRK - Yasama Derneği (YASADER), üniversite öğrencilerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatacak.

TBMM'de, yasama mutfağında çalışanların, birlikte daha kaliteli ve katılımcı bir yasama işleyişini düzenleme hedefiyle 2003'te kurulan YASADER, üniversite öğrencilerinin yeni sistemi daha iyi anlamaları için “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Yasama ve Denetim Fonksiyonu” isimli proje başlattı.

YASADER, proje çerçevesinde ilk olarak yarın Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelecek. Meclis yasama uzmanları öğrencilere, "TBMM ile ilgili temel kavramlar ve kurumlar", "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama Süreci", "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Parlamenter Denetim" konularını anlatacak ve "Model Genel Kurul çalışması" yapılacak.

YASADER, Konya, Sakarya, Bursa, Trabzon ve Eskişehir'deki üniversitelerde de bu çalışmalarını yürütecek.

-"Değişen sistemi anlatmakta sorumluyuz"

YASADER Başkanı Bahadır Yeşilırmak, proje hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.