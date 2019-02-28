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Yasama Derneği, öğrencilere yeni sistemi anlatacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

Yasama Derneği, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Yasama ve Denetim Fonksiyonu" isimli proje çerçevesinde, yarın ilk olarak Erciyes Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelecek -YASADER Başkanı Bahadır Yeşilırmak: -"Türkiye'de değişen yönetim sistemini anlatmak açısından kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu çerçevede 6 üniversiteye giderek öğrencilere, Meclisin çalışma yöntemini yeni sisteme göre anlatacağız"

MELTEM ÖZTÜRK - Yasama Derneği (YASADER), üniversite öğrencilerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatacak.

TBMM'de, yasama mutfağında çalışanların, birlikte daha kaliteli ve katılımcı bir yasama işleyişini düzenleme hedefiyle 2003'te kurulan YASADER, üniversite öğrencilerinin yeni sistemi daha iyi anlamaları için “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Yasama ve Denetim Fonksiyonu” isimli proje başlattı.

YASADER, proje çerçevesinde ilk olarak yarın Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelecek. Meclis yasama uzmanları öğrencilere, "TBMM ile ilgili temel kavramlar ve kurumlar", "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama Süreci", "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Parlamenter Denetim" konularını anlatacak ve "Model Genel Kurul çalışması" yapılacak.

YASADER, Konya, Sakarya, Bursa, Trabzon ve Eskişehir'deki üniversitelerde de bu çalışmalarını yürütecek.

-"Değişen sistemi anlatmakta sorumluyuz"

YASADER Başkanı Bahadır Yeşilırmak, proje hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mecliste günlük çalışmalarında edindikleri tecrübeleri vatandaşa, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyuna aktarmayı hedeflediklerini belirten Yeşilırmak, "İşin içinden gelen insanların sadece günlük rutin işleriyle uğraşması değil, Meclis duvarları dışında sivil toplum kuruluşlarının Meclisi daha iyi anlayabilmelerini, takip edebilmelerini sağlamaya yönelik bir platformuz." dedi.

Yeşilırmak, bu çerçevede YASADER olarak düzenli yaptıkları işler olduğunu dile getirerek, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de değişen yönetim sistemini anlatmak açısından kendilerini sorumlu hissettiklerini vurgulayan Yeşilırmak, Türkiye’nin parlamenter sistemden, başkanlık sistemine geçmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni bir sistem olması nedeniyle Meclisin çalışma yöntemlerinde de bazı değişiklikler ortaya çıktığını anımsattı.

Daha çok anlatılması, üzerinde daha çok konuşulması gereken yeni işlerin ortaya çıktığını ifade eden Yeşilırmak, bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yasama ve denetim süreçlerine ilişkin bir proje önerisi hazırlayarak İçişleri Bakanlığına sunduklarını anlattı.

-"Öğrencileri Meclise getireceğiz"

Projenin İçişleri Bakanlığınca kabul edildiğini ifade eden Yeşilırmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasallılar Vakfı ile ortaklaşa yürüteceğimiz 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Yasama ve Denetim Fonksiyonu' isimli projemizde Türkiye’deki altı üniversiteye gidilerek bu üniversitelerdeki öğrenci arkadaşlarımıza Meclisin çalışma yöntemini yeni sisteme göre anlatacağız. Bu anlamda Yasama Derneği de kendi çalışmalarını sürekli olarak güncelliyor. Çünkü parlamento hukuku alanı çok dinamik bir alan. Bu projeyle, yeni sistem sebebiyle akademik camiada muhtemel sorulara bir anlamda cevap vermek, akademik anlamda üzerine eğilinmesi gereken konulara ilişkin olarak da yeni makaleler üretilmesini sağlamak gibi bir hedefimiz var. Böylece projemiz kapsamında, hem süreli ve hakemli dergimiz olan Yasama Dergisinin iki özel sayısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi temasıyla akademik makalelere yer vereceğiz hem de sahada bu konuya dair akademik çalışmaların artmasını sağlamak gibi bir hedefi üstlenmiş olacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin, meslek hayatına atılmak üzere olan üniversite öğrencilerinin yeni sistemi daha iyi anlamalarına, daha net görebilmelerine yardımcı olacağız. Kendilerine gittiğimiz üniversite öğrencilerinin bir kısmını Meclise getireceğiz. Onların Meclislerini daha yakından tanımalarını sağlayacağız."

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Bahadır Yeşilırmak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Erciyes Üniversitesi öğrenci YASADER

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