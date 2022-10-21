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Yaşananlar cami kamerasına yansıdı: Namaz kılarken bir anda oldu! Genç adamı sırt üstü ve hareketsiz yatarken görünce...

21.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde ikindi namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı: Haydar Çoban adlı vatandaş sırt üstü ve hareketsiz yatıyordu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle gerçek ortaya çıktı. Yaşananlar ise caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaşananlar cami kamerasına yansıdı: Namaz kılarken bir anda oldu! Genç adamı sırt üstü ve hareketsiz yatarken görünce...

Çoban, ikindi namazını kılmak için camiye gitmişti. Ancak talihsiz adam burada kalp krizi geçirdi ve yere yığıldı. Çoban'ın camide hareketsiz yatarken bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çoban'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç adamın rahatsızlık geçirdiği anlar anbean kaydedildi.

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CAMİYE NAMAZ KILMAK İÇİN GELDİKLERİNDE FARK ETTİLER

Olay, 10 Ekim günü Bornova, ilçesi Altındağ semtinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü. Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban’ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Namaz kılan Haydar Çoban’ın fenalaştığı anlar camii içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, namaz kılan Haydar Çoban’ın dua ederken fenalaşarak yere düştüğü görüldü.

(İHA)

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