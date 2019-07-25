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Yaşayan bebeğe ölü dediler

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Yıllar sonra bebek hayali gerçekleşen 40 yaşındaki Amine Demir, Diyarbakır’da gebe olarak gittiği Kocaeli’nde bebeğinin öldüğünü ve bir an önce kürtaj olması gerektiğini öğrendi.

Yaşayan bebeğe ölü dediler

Yıllar sonra bebek hayali gerçekleşen 40 yaşındaki Amine Demir, Diyarbakır’da gebe olarak gittiği Kocaeli’nde bebeğinin öldüğünü ve bir an önce kürtaj olması gerektiğini öğrendi. Teklifi kabul etmeyen Demir, ilk uçakla Diyarbakır’a döndü, kendi doktorunda muayene olarak bebeğinin ölmediğini sağlıklı bir gebelik olduğunu duydu.
Kocaeli’nde yaşayan 40 yaşındaki Amine Demir, birçok tüp bebek merkezlerinde defalarca tedavi olmasına rağmen gebe kalamadı. Doktorların ileri yaş olduğundan dolayı tüp bebek önerdiğini söyleyen Demir, tüp bebek tedavisi yapmadığını arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Tüp bebek tedavisi uygulamadan rahim yıkama işlemi yapan Pro. Dr. Çoksüer, hastanın spontane kendiliğinden gebelik elde etmesini sağladı. 2 aylık sağlıklı gebelik ile Kocaeli’ne dönen Amine Demir, 2 hafta sonra hastaneye kontrol için gittiğinde doktorların bebeğinin öldüğünü ve biran önce kürtaj yapılması gerektiğini duyunca, teklifi kabul etmeyerek ilk uçakla Diyarbakır’a döndü. Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başından geçenleri anlatan Demir, hemen kontrole alındı. Kontrol sonucu bebeğinin yaşadığını ve sağlıklı bir gebelik olduğunu öğrendi. Yıllardır çocuk hasretiyle çalmadığı kapı kalmayan Demir, az kalsın dikkatsizlik kurbanı olup son umudu olan bebeğinden olacaktı.

"Sağlıklı gitti, korkuyla geri geldi"
Diyarbakır’da rahim yıkama tedavisiyle spontane kendiliğinden gebelik elde ettiğini söyleyen Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer Amine Demir’i Kocaeli’ne sağlıklı gönderdiklerini ve korkuyla geri geldiğini dile getirdi. Prof. Dr. Çoksüer, “Amine Demir 40 yaşında, hasta bize geldiğinde yumurta rezervleri zayıf ve rahim içerisinde düzensizlik nedeniyle bize başvurdu. Ultrasonla baktık düzensizlik ve yapışıklıklar olduğunu gördük. Biz bu hastaya ilk önce rahim yıkama işlem yaptık, rahim içerisindeki o yapışıklıkları giderdik. Bu hasta arkadaş tavsiyesiyle Kocaeli’nden bize başvurdu, başka merkezlerde ileri yaş olduğu için sadece tüp bebek ile çocukları olabileceği söylenmiş ve bunun dışında çocuğu olamayacağını söylenmiş. Biz bu hastaya tüp bebek önermedik, her hastaya tüp bebek önermiyoruz. Bu hastaya rahimi yıkama ve içerisini temizlemeyi önerdik ve yaptık. Rahim yıkama işleminden sonra hasta 2 ay süre içerisinde spontane kendiliğinden gebe kaldı. Yani hiçbir tüp bebek ve aşılamaya gerek kalmadan, hastanın yaşı ileri olmasına rağmen kendiliğinden gebe kaldı. İşin ilginç tarafı hasta gebe kaldıktan sonra biz keseyi gördük. Keseyi gördükten 6 hafta sonra ise Kocaeli’nde başka merkeze gidiyor, hastanın bebeğinde kalp atışı olmadığı ve hemen kürtaj yapılacağını söylemiş. Hasta inanmadığı için tekrar kliniğimize geldi, biz baktığımızda bebekte kalp atışları var ve sağlıklı bir gebeliği olduğunu gördük. Burada görüyoruz ki doktor deneyimi çok önemli. Şuan hasta mutlulukta ve sevinçten çığlıklar atıyor, çünkü hasta umudunu yitirmişti, şu anda hastayı 2,5 aylık hamilelikle Kocaeli’ne uğurluyoruz inşallah sağlıklı bir şekilde çocuğunu kucağına alır. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk nasip etsin” dedi.

“Hemen kürtaj olacaksın dediler, Diyarbakır’a döndüm”
Yıllardır çocuk hasreti çeken 40 yaşındaki Amine Demir, sağlıklı gebelikle döndüğünü ama korkuyla geri geldiğini kaydetti. Demir, “Daha önce iki tane gebelik kaybım oldu, doktorlar bana bebeğimin olmayacağını ve tüp bebek yapmam gerektiğini söyledi. Hakan hocaya geldim rahim yıkma işlemi yaptım, sonra da kendiliğinden hamilelik oluştu. Daha sonra başka bir kliniğe gittim bebeğimin durumunu öğrenmek için, bebeğimin yaşamadığını ve biran önce kürtaj olmam gerektiğini söylediler. Ben de inanmadım tekrar Hakan hocaya geldim, inceledik bebeğimin yaşadığını ve çok şükür sağlıklı olduğunu söyledi” diye konuştu.

Yaşayan bebeğe ölü dediler

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