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  4. Yaşayan en yaşlı erkek panda 35. doğum gününü kutladı

Yaşayan en yaşlı erkek panda 35. doğum gününü kutladı

06.08.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın hayvanat bahçesinde yaşayan en yaşlı erkek pandası, Hong Kong'da 35. doğum gününü kutladı. Ocean Park adlı hayvan tema parkında yaşayan An An, doğum günü kutlamasında kocaman bir dondurmalı pasta yedi.

Yaşayan en yaşlı erkek panda 35. doğum gününü kutladı

CNN'in 4 Ağustos tarihli haberine göre Çin'in Şiçuan bölgesinde dünyaya gelen An An, 1999'da Çin hükümeti tarafından Hong Kong'a hediye edilen pandalar arasındaydı. Öte yandan An An, partneri Jia Jia'yı 2016'da 38 yaşındayken kaybetmişti.

Yaşamını yitirdiği sırada Jia Jia dünyada yaşayan en yaşlı pandaydı.

  1. yaş gününü kutlayan An An, insan ömrü üzerinden hesaplandığında 105 yaşına basmış oldu.

YAŞAM SÜRELERİ 30 YILA KADAR ÇIKTI

Ocean Park yetkililerine göre dev pandalar yaban hayatında ortalama 20 yıl civarı yaşarken, insan bakımı altında bu süre 30 yıla kadar çıkabiliyor.

Yeni yaş günüyle birlikte An An, tarihte insan bakımı altındaki en yaşlı erkek panda haline geldi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (World Wide Fund for Nature -WWF) 2014'teki sayımına göre yaban hayatında yaklaşık bin 864 panda bulunuyor. Son 10 yılda yaşanan bu artışla dev pandaların sayısının yaklaşık yüzde 17 yükseldiği belirtildi. Bundan önce doğada yaşayan panda sayısı 1596'ydı.

Bu olumlu gelişmeyle nesli tükenme tehdidi altındaki dev pandalar risk bakımından "tehlikede" kategorisinden çıkarılmış, bunun yerine "hassas" kategorisine yerleştirilmişti.


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