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Yasemin Şefkatli kayınpederi İbrahim Tatlıses ile buluştu! Paylaşım gecikmedi

18.06.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her fırsatta İbrahim Tatlıses'i çok sevdiğini ifade eden İdo Tatlıses'in karısı Yasemin Şefkatli türkücüyle buluştu. Kayınpederiyle buluşunca hemen bir fotoğraf çektiren fenomen paylaşımıyla beğeni topladı.

Yasemin Şefkatli kayınpederi İbrahim Tatlıses ile buluştu! Paylaşım gecikmedi

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile görkemli bir düğünle evlenen fenomen Yasemin Şefkatli son paylaşımıyla dikkat çekti.

Kayınpederi İbrahim Tatlıses'i çok sevdiğini her fırsatta ifade eden Şefkatli türkücüyle buluştu. İbrahim Tatlıses ile pozunu paylaşan gelin Şefkatli hayranlarından beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses düğün zamanı gelinine 450 bin TL değerinde altın kemer takarak gündeme gelmişti.

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Yasemin Şefkatli geçtiğimiz aylarda "İbrahim Tatlıses'in bütün şarkılarını seviyorum. İdo, babasının çıktığı her programda söylediği sözleri ezbere biliyor. Koluma İbrahim Tatlıses dövmesi yaptıracağım" demişti.

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