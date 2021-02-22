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Yasin Börü davasında PKK propagandası yapan 5 sanık için suç duyurusu talebi

22.02.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili davada terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 5 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması talep edildi.Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin 41 sanık hakkında açılan davada Ankara 2.

Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili davada terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 5 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması talep edildi.
Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin 41 sanık hakkında açılan davada Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017’deki duruşmasında kararını açıklamıştı. Mahkeme kararına itiraz edilmesi üzerine dosya istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, karara yapılan itirazları reddederek yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay, Nisan 2020’de "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" suçundan ceza verilen 24 sanık ile beraat alan sanık Hüseyin Okçu hakkındaki kararı bozdu. Yargıtay’ın bozma ilamında Yasin Börü’nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek, 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin de değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Yargıtay’ın bozma kararı sonrası 25 sanığın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların tamamı ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, dosyaya giren evraklar yönünden sanık ve avukatlarına söz verdi. Söz alan sanıklardan bazıları, mahkemeyi tanımadıklarını, olayların gerçek suçlularının adalet önüne çıkartılmadığını iddia etti. Bu sanıklardan bazıları da savunmalarının ardından terör örgütü PKK lehine sözler sarf etti.
Sanık avukatlarının savunmalarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, terör örgütü PKK propagandası yapan 5 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Savcı, ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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