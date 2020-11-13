Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davası Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görüldü

Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar, Yargıtay tarafından 25 sanık yönünden bozulmuştu. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası 25 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017’deki karar duruşmasında sanıklardan 16’sını "dört kişiyi canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanığı aynı suçlardan beşer kez müebbet, suça sürüklenen altı çocuğu ise 110’ar yıl hapse çarptırmıştı. Sanıklardan 18’ini Yusuf Er’e karşı eylemleri nedeniyle "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18’er yıl, suça sürüklenen 6 çocuğu aynı suçtan 12’şer yıl hapse mahkum eden mahkeme, 15 sanık ile altı suça sürüklenen çocuğun "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", bir sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet", bir sanığın ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından da mahkumiyetlerine karar vermişti. Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edilmişti. Sanıklardan 13’ünün beraatlarına karar verilirken, hakkında yakalama kararı bulunan Burhan Ay, Ersin Filizer ve İsa Özel’in dosyaları ayrılmıştı.

Sanık ve mağdur avukatlarının mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine dosya istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, karara yapılan itirazları esastan reddederek, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını uygun buldu. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay, “canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek” suçundan mahkum edilen 24 sanık ile beraat alan sanık Hüseyin Okçu hakkındaki kararı bozdu. Yargıtay’ın bozma ilamında Yasin Börü’nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek, 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin de değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası 25 sanığın yeniden yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Davaya bazı tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Bazı tutuklu sanıklarla ise bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Duruşmada sanık ve taraf avukatlarının Yargıtay’ın bozma ilamına ilişkin beyanları alındı.

Tutuklu sanık Mazlum İçli, işlemediği bir suç nedeniyle hakkında mahkumiyet kararı verildiğini öne sürdü. Müzisyen olduğunu, olayların yaşandığı tarihte Diyarbakır’da bir düğünde çalıştığını belirten İçli, “Ya bayramda ya da bayramdan bir gün sonra babam ve kardeşlerimle Diyarbakır’dan ayrıldım. Günlerce Diyarbakır’a gitmedim. Suçsuzum. Yargıtay’ın bozma ilamını kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Hüseyin Okçu, “Ben medrese mezunu birisiyim. O gün Hatay Erzin’deydim. Hiçbir şekilde olayla alakam yok, örgütle bağlantım yok. Ben kendi halimde birisiyim. Yargıtay’ın bozma ilamını kabul etmiyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, davayı 22 Ocak 2021 tarihine erteledi.

