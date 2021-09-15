Yaşlanmaya karşı Hollywood dokunuşları nedir? Uzmanı açıkladı

Dr. Nüket Eroğlu, ‘Kaybettiğiniz gençliğinizi kolayca geri kazanarak yıllar öncesine dönebilirsiniz.’ dedi.

Günümüzün stresli şehir koşulları, yoğun çalışma temposu ve hareketsiz çalışma düzeni, kötü alışkanlıklar hem fiziki hem de ruhen çok yıpratıcı... Gerekli önlemler alınmazsa yıllar içinde oluşan yıpranma hızla ilerler ve moral bozucu bir hale gelir.

Uyguladığı başarılı ameliyatsız yüz germe uygulamaları ile bilinen Dr. Nüket Eroğlu, ‘Arzuladığınız genç görünüme bıçak altına yatmadan sahip olmak çok kolay. Birkaç küçük dokunuşla gençliğe geri kazanabilirsiniz.’ diyerek yüksek teknolojik işlemler ve enjeksiyon yöntemlerinin cerrahinin yerini aldığını belirtti.

Dr. Nüket Eroğlu Yaşlanmaya meydan okumanızı sağlayacak estetik uygulamaları şöyle açıkladı;

1. Endopeel: Orta ve ileri yaş grubu lifting etkisi için; gençler gözenekleri sıkılaştırma ve highlighter etkisi için yaptırıyor. Endopeel ameliyatsız yüz germe yaparken cildi de parlatıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor. Etkisi 8-10 ay kalıyor. Cildi nemlendiren ve lekelerin rengini açan Endopeel, basit medikal estetik uygulamalarının en sık yapılanlarından…

2. Ulterapi: Özellikle göz çevresinde anında görülen gençleşme ve göz torbalarını yok etme etkisiyle gerçek bir sihirli dokunuş olan Ulterapi, ses dalgaları prensibiyle çalışıyor. Dokuyu anında sıkılaştırıp geriyor. Yaz kış yapılabilmesi, ağrısız oluşu, gündelik hayatı aksatmaması ve uzun etki süresiyle kadın erkek farketmeden çok tercih ediliyor.

3. Kristal dolgu: Ca Hidroksiapatit mikro kristallerinden oluşan kristal dolgular son dönemde yüzünde çöküntü, sarkma ve yaşlanma hisseden herkesin ilk tercihi. Kolajen uyarıcı dolgu olarak da bilinen kristal dolgular cilt altı bağ dokusunu gençleştiriyor, yeniliyor, doğal mekanizmaları uyararak yüz germe yapıyor. Kristallerin dolgu etkisi hemen görülürken birkaç hafta sonra baby kolajenler sentezlenmeye başlayınca cilt ışıl ışıl parlıyor. Deri, kıkırdak ve kemik dokusunu tamir eden kristaller el üstleri, boyun ve dekolte bölgesinde de güvenle kullanılıyor.

4. Vampire Face Lift: Doğal gençleşme yöntemlerinin başında gelen Vampire Face Lift Hollywood ünlülerinin vazgeçemediği yöntemlerden… Kim Kardashian ile bilinirliği artan bu yöntem bir PRP’den 24 kat güçlü. Kandaki trombosit büyüme faktörleri ve kök hücrelerin ayrıştırılıp cilde enjeksiyonuna dayalı olan Vampire Face Lift, Magellan denilen otomatik kapalı santrifüj ile 8 dakika gibi kısa bir sürede çalışılıyor ve kök hücreler canlılığını yitirmeden uygulanıyor.

5. Thermage: Ameliyatsız yüz germe yöntemleri içinde çene kontürü çıkarmada FDA onayı olan Thermage, cilt dokusunu değiştirip ipeksi, genç ve gergin yapan yüksek teknolojik bir radyofrekans sistemi. Cilt altını 56 dereceye çıkarırken cilt yüzeyinin ısınmasını özel soğutmalı başlıkla önleyen bu yöntem yaz, kış güvenle uygulanabiliyor. Cilt yüzeyinde soyulma, kızarıklık, ödem yapmayan Thermage gündelik hayatı etkilemiyor. Etkisi çok uzun süre kalan Thermage, ağrı, sızı, cerrahi bir kesi olmadan uygulanıyor ve sizi 10 yaş önceye götürüyor!



