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Yaşlanmayı geciktirebilecek gen tedavisi geliştirildi

20.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Yaşlanmayı geciktirebilecek gen tedavisi geliştirildi

Çin’in başkenti Pekin’de bilim insanları fareler üzerinde yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebilen ve yaşam sürelerini uzatan yeni bir gen tedavisi geliştirdi. Geliştirilen gen teknolojisinin insanlar üzerinde de kullanılabileceği belirtildi.

Çin’in başkenti Pekin'de bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde yaşlanmanın etkilerini terse çevirebilen ve yaşam süresini uzatabilen yeni bir gen tedavisi geliştirdiklerini açıkladı.

Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan bir makalede ayrıntılı olarak açıklanan yöntem, bilim insanlarının hücresel yaşlanmayı sağlayan kat7 adlı bir geni etkisiz hale getirmeyi içeriyor.

DÜNYADA İLK KEZ

Araştırmayı yürüten Çin Bilimler Akademisi'ndeki (CAS) Zooloji Enstitüsü'nden yaşlanma ve rejeneratif tıp uzmanı Profesör Qu Jing, kullandıkları spesifik terapinin ve sonuçlarının dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Profesör Qu Jing, “Geliştirilen yöntemle fareler 6 - 8 ay sonra farelerin gençleştiğini tespit ettik. Ayrıca ömürleri de yüzde 25 uzadı” ifadelerini kullandı.

‘YAŞLANMAYI GECİKTİRMENİN YOLUNU BULABİLİRİZ’

Çin Bilimler Akademisi'ndeki farklı departmanlardaki biyologlardan oluşan ekip, hücresel yaşlanmayı tanımlamak için güçlü etkenleri olan binlerce geni taramak için CRISPR / Cas9 yöntemini kullandı. Qu Jing, “Yaklaşık 10 bin gen arasından 100 gen tespit ettik. Kat7, hücresel yaşlanmayı en çok arttıran gen oldu” dedi.

Profesör Qu Jing, “Yöntemi ilerleyen zamanlarda primatlar üzerinde test etmeyi umuyoruz. Bunun için çok fazla fon ve daha fazla araştırma gerekiyor” ifadelerini kullanırken "Sonunda, yaşlanmayı çok küçük bir oranda bile geciktirmenin bir yolunu bulabileceğimizi görüyoruz" dedi.

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