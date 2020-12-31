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  4. Yaşlı adam dere kenarında yanmış halde ölü bulundu

Yaşlı adam dere kenarında yanmış halde ölü bulundu

31.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir kişi dere kenarında yanmış olarak ölü bulundu.Olay, Çarşamba ilçesinin Kabaceviz Mahallesi Yalnız Sokak’ta meydana geldi.

Samsun’da bir kişi dere kenarında yanmış olarak ölü bulundu.
Olay, Çarşamba ilçesinin Kabaceviz Mahallesi Yalnız Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Türk (70) fındık bahçesindeki çalıları toplayıp temizlik yaptı. Bu sırada toplanan çalı ve çöpleri de yaktı. Daha sonra Hüseyin Türk’ün bahçesinin bitişiğindeki dere kenarında yanmış olarak cesedi bulundu. Hüseyin Türk’ün temizlik yaparken yaktığı ateşten kıyafetinin tutuşması sonucu yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Cesedin Hüseyin Türk’e ait olup olmadığının tespiti için DNA örnekleri alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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