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Yaşlı kadın çöp evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde kızı ile birlikte yaşayan 82 yaşındaki kadın, düşmesinin ardından kendisini kanepeye yatırarak komşularından yardım istemeye giden kızı tarafından ölü bulundu.Olay, Efeler Cumhuriyet Mahallesi 1979.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kızı ile birlikte yaşayan 82 yaşındaki kadın, düşmesinin ardından kendisini kanepeye yatırarak komşularından yardım istemeye giden kızı tarafından ölü bulundu.
Olay, Efeler Cumhuriyet Mahallesi 1979. Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın birinci katında kızı M.K. ile yaşayan 82 yaşındaki Ayten Karaçam, çöp dolu odada uzandığı kanepenin üzerinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde evde yürürken yere düşen Karaçam, kızı M.K. tarafından kanepenin üzerine yatırıldı. Annesi için komşularından yardım istemeye giden M.K., evin anahtarını içeride unuttu. Çilingir yardımıyla kapıyı açan M.K., annesinin kanepede hareketsiz yattığını görerek hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ayten Karaçam’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından yaşlı kadının cesedi cenaze aracıyla Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ayten Karaçam’ın komşuları, yaşlı kadının evde kedi beslediğini, evdeki çöplerden gelen kötü koku nedeniyle belediyeye, zabıtaya defalarca şikayette bulunduklarını, kışın çok etkilenmediklerini ama yazın çok mağdur olduklarını ifade ettiler.

Yaşlı kadın çöp evde ölü bulundu

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