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Yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu! Korkunç şüphe...

05.09.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bahçesindeki otları biçen 79 yaşındaki Hamide Demir ölü bulundu. İddiaya göre, bahçede bulunan köpeklerin saldırısına uğrayan Demir'in, kalp krizi mi, yoksa köpeklerin saldırısı sonucu mu öldüğü otopsinin ardından belli olacak.

Yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu! Korkunç şüphe...

Zonguldak’ta ailesinin haber alamadığı 79 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Kadının bahçede bulunan köpeklerin saldırısına uğradığı öne sürülürken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi ile belli olacak.

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Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Burhanoğlu köyünde yaşandı. Bir süre önce yurt dışından gelen 79 yaşındaki Hamide Demir; cezaevinde bulunan oğlunun yaşadığı evin çevre temizliğini yapmak istedi.

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Bahçedeki otları biçen kadından bir süre sonra haber alınamadı. Yakınlarının ulaşamayıp ekiplere haber vermesi üzerine Hamide Demir, bahçede ölü bulundu. Bahçedeki 7 köpeğin saldırısına uğradığı öne sürülen kadının cansız bedeni yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Devrek
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