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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

10.12.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde 83 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Zahit Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden F.A.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 83 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Zahit Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden F.A. isimli kadından yakınları ve komşuları haber alamayınca endişelendi. Durum emniyet birimlerine bildirildi. Sağlık ekipleri de olay yerine intikal etti.
Kadının oturduğu dairenin balkon kapısı emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından kırılarak içeri girildi. Evde tek başına olan kadının cansız bedeni ile karşılaşıldı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları olduğu öğrenilen yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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