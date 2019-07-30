HABER

Yaşlı kadın uçurumdan yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşlı bir kadın dengesini kaybederek 20 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.Olay, Şarköy ilçesi Ayvasıl mevkiinde meydana geldi.

Yaşlı kadın uçurumdan yuvarlandı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşlı bir kadın dengesini kaybederek 20 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.
Olay, Şarköy ilçesi Ayvasıl mevkiinde meydana geldi. iddiaya göre 60 yaşındaki R.Ş. isimli kadın ve eşi otomobil ile Şarköy ilçesine doğru yolda iken Ayvasıl mevkiinde mola verdi. Mola sırasında 60 yaşındaki R.Ş. dengesini kaybederek uçurumdan 20 metre yuvarlandı. R.Ş.’nin aşağıya yuvarlandığını fark eden eşi durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirerek eşini olduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekiplerinin gelmesiyle uçurumdan yuvarlanan kadın, olduğu yerden kurtarılarak ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı kadın uçurumdan yuvarlandı

Yaşlı kadın uçurumdan yuvarlandı

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıKazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Tepeden yuvarlanan kadın yaralandıTepeden yuvarlanan kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.