HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadına parkta tecavüz girişiminde bulunmuştu! Skandal olayda yeni gelişme

Yaşlı kadına parkta tecavüz girişiminde bulunmuştu! Skandal olayda yeni gelişme

15.02.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da parka götürdüğü yaşlı kadına tecavüze kalkışan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşlı kadına parkta tecavüz girişiminde bulunmuştu! Skandal olayda yeni gelişme

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde 2018 yılında meydana gelen olayda, sabaha karşı yolda karşılaştığı 73 yaşındaki N.D.’yi kolundan tutarak zorla parka götüren D.T. (38), yaşlı kadına tecavüze kalkıştığı sırada kadının bağırması sonucu vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

D.T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan D.T., "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Komşuları fark etti... Hastaneye kaldırıldılar!Son dakika: Komşuları fark etti... Hastaneye kaldırıldılar!
'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...' 'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...'
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardıBu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"

Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"

Rusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlama

Rusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlama

Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Cezası belli oldu

Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.