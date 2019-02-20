Yaşlı kadını darbeden şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kapısını çalıp su istediği 84 yaşındaki kadını darbedip 76 lirasını aldığı ileri sürülen kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük'te kapısını çalıp su istedikten sonra zorla içeri girip darbettiği Nazmiye B'nin (84) masanın üstündeki parasını alıp kaçan Burhan Ö'nün (33) savcılık sorgusu tamamlandı.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
İhsaniye Mahallesi Barış Caddesi'nde Nazmiye B'nin (84) evine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilip, parasının çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yaşlı kadını darbeden kişinin "hırsızlık" suçundan 15, "yağma" suçundan 2 kaydı bulunan Burhan Ö. (33) olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin olayın ardından Eskişehir'e gittiğini belirlemişti.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında, 2 Şubat'ta Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden çalındığı bildirilen, M.Ö'ye ait pasaport ele geçirilmişti.
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