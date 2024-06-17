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  4. İstanbul Sarıyer'de çıkan yangın kısa sürede büyüdü: Valilikten açıklama geldi!

İstanbul Sarıyer'de çıkan yangın kısa sürede büyüdü: Valilikten açıklama geldi!

17.06.2024 23:12
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17.06.2024 23:12
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İstanbul Sarıyer'de otluk bir alanda yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, saat 22.00 sıralarında yeniden başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada “17.06.2024 Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi’nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ağaç depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 22.30’da kontrol altına alınmıştır. Ancak rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir. İtfaiye ekipleri, depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı, içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Yangında ölen ya da yaralanan yoktur. İtfaiye ekiplerinin içten yanma riskine karşı yürüttüğü soğutma çalışması, bir süre daha devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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