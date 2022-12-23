Yaşlı kadının acı ölümü! 4 gündür aranıyordu donmuş halde bulundu

Sivas Ulaş'ta dört gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Fatma Fidan (75) dört gündür ilçe kırsalında aranıyordu. AFAD, polis ekipleri, Sivas Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı komandolar ve vatandaşlar tarafından, zorlu şartlarda sürdürülen arama çalışmaları neticesinde yaşlı kadın bugün Karlıtepe mevkiinde AFAD ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının cesedine kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilo metre uzaklıkta ulaşıldı.

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Fidan’ın ilçeden uzaklaşarak kırsalda kaybolduğu ve donarak öldüğü tahmin ediliyor. Fidan’ın kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

Yaşlı kadın kaybolmadan önce ilçe merkezinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından son kez görüntülendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kadının elinde bastonla yürüdüğü görüldü. Bu görüntüler kaybolmasından önce Fidan'a ait kaydedilen son görüntüler oldu.

(İHA)

