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Yaşlı ve genç çobanlar buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

Kütahya'da, yaşlı ve genç çobanlar "Çobanlar Bayramı" adı verilen etkinlikte bir araya geldi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yaşlı ve genç çobanlar "Çobanlar Bayramı" adı verilen etkinlikte buluştu.

Domaniç Koyun Keçi Birliği Başkanlığı tarafından Güney köyünde bu yıl yedincisi düzenlenen Çobanlar Bayramı'nda çobanların buluşması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Her yıl farklı çobanlar tarafından imece usulü kesilen hayvanlardan pişirilen güveçler, davetlilere ikram ediliyor.

Domaniç Koyun Keçi Birliği Başkanı Nevzat Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğe 122 çobanın üye olduğunu söyledi.

Her yıl düzenledikleri etkinlikte genç ve yaşlı çobanları bir araya getirerek tecrübe paylaşımı yaptıklarını belirten Baş, "Burası Osmanlı'nın kurulduğu topraklar. Atalarımız Kayıların yaylak olarak kullandığı Domaniç meralarında biz de yetiştirdiğimiz hayvanların bereketine şükrederek kendimizce bir etkinlik düzenliyoruz. Yedi yıldır devam eden bu geleneğin uzun yıllar devam etmesi için gayretlerimiz devam edecek." dedi.

Etkinliğe katılan en yaşlı çoban İbrahim Muhtar da uzun yıllardır çobanlık yaptığını aktararak "Yüz yaşıma girmek üzereyim. Kendimi bildim bileli çobanım ve çok sağlıklıyım. Memleketin etini biz üretiyoruz. Tertemiz havada kendi işimizin başında istediğimiz gibi yaşıyoruz. Genç arkadaşlara da tavsiyem el kapısında gideceğinize gelin üretici olun. Bu işte para da var ekmek de var." dye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bayram çoban Domaniç Kütahya

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