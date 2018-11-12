Yaptıkları çalışmalarla adeta kimsesizlerin "gönüllü evlatları" haline gelen ekip, hem devletin sıcak yüzü oluyor hem de gönüllere dokunuyor.

Her gün mobil temizlik aracıyla önceden tespit edilen evlere giden kadınlardan oluşan sekiz kişilik ekip, hastaların yaşadıkları ortamı sağlık koşullarına uygun hale getirerek evlerinde her türlü temizliği gerçekleştiriyor.

MESUT VAROL - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların ev temizliğini yaparak onların adete "gönüllü evlatları" oldu.

Bu kapsamda belirlenen 13 evin temizliğini yapmak için sekiz kişiden oluşan profesyonel bir ekip kurduklarını anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Bu evlerimizi periyodik olarak temizliyoruz. Ekibimiz girdiği her evde kapsamlı bir temizlik yapıyor. Bunun çok olumlu yansımalarını da görüyoruz. Bu ailelerimizin çoğu kendi temizliklerini yapamaz durumdalar. Bu hizmetten faydalananlar çok memnunlar. Ekibimiz gittikleri ailelerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için de ilgili kurumlarla irtibat sağlayarak ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor."

- "Onlara anne babalarımız gibi bakıyoruz"

Temizlik ekibinden Zahide Durgun, evlerde genel bir temizlik yaptıklarını belirterek, "Ziyaret ettiğimiz ailelerimizin önce kapılarını, dolaplarını siliyoruz. Halılarını temizliyoruz, yerleri yıkıyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Burada devletimizin sıcak yüzünü gösteriyoruz. Onların mutluluğunu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Onlara anne babalarımız gibi bakıyoruz." diye konuştu.

Temizlik ekibinden Aynur Malkoç da her hafta ihtiyaç sahiplerini ziyaret ettiklerini ve evlerini tümüyle temizlediklerini aktardı.