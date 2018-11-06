Yaşlıları darbeden 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'un Canik ilçesinde iki yaşlıyı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Soğuksu Mahallesi'nde A.K. (71) ile arkadaşı K.K. (74) cami çıkışında yürüdükleri sırada yanlarına gelen Faruk E. (19) ve Onur K. (18), A.K'nin şapkasını almak istedi.

Şapkayı alamayan zanlılar, A.K. ile K.K'yi darbettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekiplerince şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

