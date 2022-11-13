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'Yastık altı yerine bize verin' dediler, altın da kuyumcuda buhar oldu! Müşterileri böyle ikna etmişler

13.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 3 yıl önce 82 kişiden aldıkları 100 milyon liranın üzerindeki altınla buhar olan kuyumcu baba O.K. ve oğlu B.K. hakkında 82 mağdurun her biri için 10'ar yıl olmak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şikayetçilerin avukatı Başak Atalay, ''Kuyumcu baba-oğul, piyasanın biraz altında fiyatla altın satıyor. Böylece kendilerine çektikleri müşterilere, altınlarını yastık altı yerine çalınmaması için kendi kasalarında saklayabileceklerini söyleyerek ikna ediyorlar'' diyerek olayı anlattı.

'Yastık altı yerine bize verin' dediler, altın da kuyumcuda buhar oldu! Müşterileri böyle ikna etmişler

İzmir'in Torbalı ilçesi Tepeköy Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi'nde 30 yıldır kuyumcu dükkanı işleten Osman K. ile oğlu Barış K., iddiaya göre, yüksek kazanç sağlama vaadiyle vatandaşın elindeki altını topladı. 2019 yılı rakamlarıyla 82 kişiden toplam 100 milyon liranın üzerinde altın toplayan baba-oğul, dükkanı kapatıp ilçeden kaçtı. Dükkanı kapalı gören, O.K. ve oğluna da ulaşamayan vatandaşlar, mağdur oldukların belirtip, şikayetçi oldu. Torbalı Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Polis tarafından yakalanan O.K. ile oğlu Barış K., 05 Nisan 2019 tarihinde tutuklandı. Baba -oğul, aynı yıl 13 Mayıs'ta tutuksuz yargılanmaz üzere serbest bırakıldı.

O.K. ile oğlu B.K. hakkında 'Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı suçlamasıyla' 82 mağdurun her biri için 10'ar yıl olmak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar baba- oğulun yargılanması sürerken; bazı mağdurlar, kapatılan kuyumcu önünde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Mağdurlardan Fadime Özlü, "Evim güvenli olmadığı içim 2017 yılında 37 adet Cumhuriyet altınımı bu kuyumcuya verdim. Bankada saklı tutacaktım ama son anda bu kuyumcu bana ulaşarak 2 katı faiz vereceğini söyledi. Ben de altınlarımı kendilerine verdim. 2 hafta sonra da kaçtı. 82 mağdur var, daha hiçbiri geri ödeme alamadı. Yuvaları yıkılan arkadaşlarımız var. Devlet büyüklerimizden mağduriyetimizin giderilmesi için yardım istiyoruz" dedi. Kalabalık daha sonra sessizce dağıldı.

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'UZLAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Şikayetçilerin avukatı Başak Atalay ise, "Baba ve oğul uzun yıllardır Torbalı'da kuyumculuk yapıyor. Bu nedenle çevreye güven tahsis ediyor. Kuyumcu baba-oğul, piyasanın biraz altında fiyatla altın satıyor. Böylece kendilerine çektikleri müşterilere, altınlarını yastık altı yerine çalınmaması için kendi kasalarında saklayabileceklerini söyleyip, ikna ediyor. Sonrasında çeşitli gerekçelerle altını vermiyor. Bazıları altınını alıp, bankaya yatırmak istiyor. Ancak, bankadan daha fazla kazanç verebilecekleri ancak varlıklarına dokunmamalarını söyleyip yine kandırıyorlar. Bu kişiler ayrıca gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyor. Müştekilerden bazıları ev alacağını söylemiş. Bunlara, uygun fiyata ev satabileceklerini söylüyorlar. Altını hesaplayıp, ev için gerekli kısmı senet yapıyorlar. Yine kandırıyorlar. 2009 yılına göre, 100 milyon liranın üzerinde bir dolandırıcılık olayı söz konusu. Biz, bu kişilerle uzlaşmaya çalışıyoruz. En azından müştekilerin mağduriyeti giderilebilsin" dedi.

Son dönemde benzer birçok dolandırıcılık olayıyla karşılaştıklarını belirten Avukat Başak Atalay, "İnsanlarımız az parayla çok kazanmaya çalışıyor. Böyle durumlara itibar etmeyin. İlk başta böyle kar marjları verilir, sonra kandırılırsınız" diyerek uyardı.

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(DHA)


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