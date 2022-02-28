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Yastık yüzünü temizlemek için çamaşır suyuna gerek yok! Çok basit yöntemlerle çamaşır suyu kullanmadan temizleyebilirsiniz!

28.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz çamaşırlarda veya yastık, çarşaf, nevresim gibi sık kirlenen açık renk kumaşlarda çoğu zaman çamaşır suyu kullanılıyor. Hijyenik olması için pek çok kişi çamaşır yıkarken makinenin deterjan gözüne biraz da çamaşır suyu ekliyor. Peki, yastık yüzlerini çamaşır suyu kullanmadan temizlemenin sırrı bizde desek?

Yastık yüzünü temizlemek için çamaşır suyuna gerek yok! Çok basit yöntemlerle çamaşır suyu kullanmadan temizleyebilirsiniz!

Evde en sık yıkanan çamaşırlar arasında yastık yüzleri geliyor. Bazen haftada 2-3 kez yastık yüzü değiştiriliyor. Her yıkamada biraz daha yıpranan bu pamuklu kumaşlar, bazense çamaşır suyu eklenerek yıkanıyor. Oysa bu yöntem çamaşırların çabuk yıpranmasına, sık yıkanan yastık yüzlerinin yumuşaklığını kaybetmesine neden oluyor. Peki, çarşaf ya da yastık yüzünü çamaşır suyu olmadan nasıl bembeyaz, parlak ve tertemiz yapabilirsiniz? Size bir iyilik yaparak çamaşır suyuna alternatif çözümleri ve yöntemleri derledik. Çoğu evinizde bulunan küçük ve basit malzemelerle beyazları pırıl pırıl yapabilirsiniz. İşte o malzemeler ve temizlik yöntemleri!

YASTIK YÜZLERİNİZ KARBONAT İLE TERTEMİZ OLSUN

Karbonat, lekeleri kolayca çıkarmasının yanı sıra kumaşın daha yumuşak olmasını sağlıyor. Çamaşır makinenizin deterjan gözüne yarım bardak karbonat ekleyin ve yastık yüzlerini her zamanki ayarda yıkayın.

LİMON SUYUYLA BEMBEYAZ YAPIN

Su dolu bir tencereye birkaç dilim limon ve 1 yemek kaşığı tuz atıp kaynatın. Ardından yastık kılıfını bu suya basıp 1 saat bekletin. Yastık kılıfını durulayıp güneşte kurumaya bırakın, farkı göreceksiniz!

SÜT KULLANARAK AĞARTIN

Yastık kılıfınızı bir kase sütün içerisine yatırıp birkaç saat bekletin, ardından yastık kılıfınızı durulayın. Özellikle pamuklu ya da hassas kumaşları temizleyip beyazlatmak için süt kullanmak oldukça yararlı.

BEYAZ SİRKE İLE HİJYENİK HALE GETİRİN

Beyaz sirke lekeleri temizlemekle kalmıyor, kimyasal yumuşatıcıların aksine yapısına zarar vermeden kumaşı yumuşatıyor. Yastık kılıflarını yıkarken deterjanla birlikte 1 bardak beyaz sirke eklemeyi unutmayın.

ETKİLİ BİR BEYAZLIK İÇİN OKSİJENLİ SUYA GÜVENİN

Oksijenli su, sararan yastık yüzlerini beyazlatma noktasında oldukça etkili. Bir leğene 2 litre su ve 2 yemek kaşığı oksijenli su dökün. Yastık kılıflarınızı bu karışımın içinde bekletin. İşte bu kadar!


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