Yastık yüzünü temizlemek için çamaşır suyuna gerek yok! Çok basit yöntemlerle çamaşır suyu kullanmadan temizleyebilirsiniz!

Evde en sık yıkanan çamaşırlar arasında yastık yüzleri geliyor. Bazen haftada 2-3 kez yastık yüzü değiştiriliyor. Her yıkamada biraz daha yıpranan bu pamuklu kumaşlar, bazense çamaşır suyu eklenerek yıkanıyor. Oysa bu yöntem çamaşırların çabuk yıpranmasına, sık yıkanan yastık yüzlerinin yumuşaklığını kaybetmesine neden oluyor. Peki, çarşaf ya da yastık yüzünü çamaşır suyu olmadan nasıl bembeyaz, parlak ve tertemiz yapabilirsiniz? Size bir iyilik yaparak çamaşır suyuna alternatif çözümleri ve yöntemleri derledik. Çoğu evinizde bulunan küçük ve basit malzemelerle beyazları pırıl pırıl yapabilirsiniz. İşte o malzemeler ve temizlik yöntemleri!
Karbonat, lekeleri kolayca çıkarmasının yanı sıra kumaşın daha yumuşak olmasını sağlıyor. Çamaşır makinenizin deterjan gözüne yarım bardak karbonat ekleyin ve yastık yüzlerini her zamanki ayarda yıkayın.
Su dolu bir tencereye birkaç dilim limon ve 1 yemek kaşığı tuz atıp kaynatın. Ardından yastık kılıfını bu suya basıp 1 saat bekletin. Yastık kılıfını durulayıp güneşte kurumaya bırakın, farkı göreceksiniz!
Yastık kılıfınızı bir kase sütün içerisine yatırıp birkaç saat bekletin, ardından yastık kılıfınızı durulayın. Özellikle pamuklu ya da hassas kumaşları temizleyip beyazlatmak için süt kullanmak oldukça yararlı.
Beyaz sirke lekeleri temizlemekle kalmıyor, kimyasal yumuşatıcıların aksine yapısına zarar vermeden kumaşı yumuşatıyor. Yastık kılıflarını yıkarken deterjanla birlikte 1 bardak beyaz sirke eklemeyi unutmayın.
Oksijenli su, sararan yastık yüzlerini beyazlatma noktasında oldukça etkili. Bir leğene 2 litre su ve 2 yemek kaşığı oksijenli su dökün. Yastık kılıflarınızı bu karışımın içinde bekletin. İşte bu kadar!
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