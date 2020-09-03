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Yatağınızı sakın hemen toplamayın! Uzmanlar gizli tehlikeye karşı uyardı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzmanlar sabah kalkar kalkmaz yatak toplamanın sağlığa zarar verdiğini söylüyor. Vücudumuz gece boyunca toz pireleriyle temas ediyor. Hatta bu toz pireleri vücudumuzdaki deri döküntüleri ile besleniyor. Sağlığımıza büyük zarar veriyor. Yatakların üstünü örtmek toz pirelerinin daha uzun süre yaşamasına ve çoğalmasına sebep oluyor. Peki, bu toz pirelerinden nasıl kurtulabiliriz?

Yatağınızı sakın hemen toplamayın! Uzmanlar gizli tehlikeye karşı uyardı...

Sabahları uyanınca ilk yaptığımız şeylerden birisi yatağımızı toplamak. Hepimiz bunu bir alışkanlık haline getirdik. Odamızın düzenli ve temiz görünmesi için yataklarımızı mutlaka topluyoruz. Ama sağlığımızı nasıl etkilediğini bilmiyoruz. Kingston Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalara göre yatağı toplamak insan sağlığını olumsuz etki ediyor.

YASTIK-YORGANI HAVALANDIRIN!

Yapılan araştırmalara göre yataklarımızın toz pireleriyle dolu olduğu söyleniyor. Bu toz pireleri sağlığımıza zarar veriyor. Toz pirelerinin yaşam ortamları genellikle sıcak ve nemli bölgeler. Uyurken salgıladığımız ter, yataklarımızın nemli olmasını sağlıyor. Kalkınca yatağın üstünü örterek toz bitlerine uygun bir yuva hazırlamış oluyoruz. Böylece daha rahat üreyebilir ve daha uzun süre yaşayabilir hale geliyorlar. Toz bitleri astım, bronşit, egzama, bahar nezlesi ve diğer alerjik hastalıklara sebep olabiliyor.

Toz pirelerinden kaynaklanan hastalıklardan korunmak için uyanır uyanmaz yatağı toplamamak gerekiyor. Yatağı toplamayıp, havalandırdığımızda bu toz pirelerinin çoğunluğundan kurtulmuş oluyoruz.

Toz pireleri, havaya ve güneş ışığına maruz kaldıklarında yaşam süreleri kısalıyor.

Uzmanlar toz pirelerinin tamamen yok edilmesinde yatağın ve odanın iyice havalandırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

TOZ PİRELERİNDEN TAMAMEN KURTULMANIN DİĞER YOLLARI

Oda sıcaklığını olabildiğince düşük tutun. Toz pireleri sıcak ortamı severler. Sıcaklık ile yaşam süreleri uzar. Odadaki sıcaklık seviyesini düşük tutarak yaşam sürelerini kısaltmış olursunuz. Ayrıca üremelerine de engel olmuş olursunuz.

Evdeki nem oranını en aza indirin. Nem oranının fazla olması toz pirelerinin gelişmesini sağlar. Bu yüzden bulunduğunuz ortamın nem seviyesini düşürerek çoğalmalarının önüne geçmiş olursunuz.

Çarşaf, yorgan ve yastık kılıflarını yüksek sıcaklıkta yıkayın. Toz pireleri yüksek sıcaklıklara dayanamazlar. Çarşaf, yorgan ve yastık kılıflarının haftada 1 kez yüksek sıcaklıkta yıkanması toz pirelerini yok eder. Özellikle okaliptus, çay ağacı ya da sedir ağacı yağı içeren deterjan kullanmak daha etkili olacaktır.

Odanızın her gün tozunu alın. Toz pireleri tozlu ve pis ortamlarda yaşamayı severler. Odanızı temiz tutmak sizi toz bitlerinden kurtaracaktır.

Pelüş türü eşyalara evinizde yer vermeyin. Pelüş eşyalar bu türlerin çoğalabilecekleri uygun alanlardan biri.

Toz geçirmeyen anti alerjen örtüler kullanın. Bu örtüler toz bitlerinin kumaşa yerleşmesini önler.

Yukarıda sıraladığımız önlemleri alırsanız toz pirelerinden büyük oranda kurtulmuş olacaksınız. Özellikle yatakların havalandırılması, sağlığımızı etkileyen bu türlerden korunmamızı sağlayacaktır.

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