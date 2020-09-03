Yatağınızı sakın hemen toplamayın! Uzmanlar gizli tehlikeye karşı uyardı...

Sabahları uyanınca ilk yaptığımız şeylerden birisi yatağımızı toplamak. Hepimiz bunu bir alışkanlık haline getirdik. Odamızın düzenli ve temiz görünmesi için yataklarımızı mutlaka topluyoruz. Ama sağlığımızı nasıl etkilediğini bilmiyoruz. Kingston Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalara göre yatağı toplamak insan sağlığını olumsuz etki ediyor.

YASTIK-YORGANI HAVALANDIRIN!

Yapılan araştırmalara göre yataklarımızın toz pireleriyle dolu olduğu söyleniyor. Bu toz pireleri sağlığımıza zarar veriyor. Toz pirelerinin yaşam ortamları genellikle sıcak ve nemli bölgeler. Uyurken salgıladığımız ter, yataklarımızın nemli olmasını sağlıyor. Kalkınca yatağın üstünü örterek toz bitlerine uygun bir yuva hazırlamış oluyoruz. Böylece daha rahat üreyebilir ve daha uzun süre yaşayabilir hale geliyorlar. Toz bitleri astım, bronşit, egzama, bahar nezlesi ve diğer alerjik hastalıklara sebep olabiliyor.

Toz pirelerinden kaynaklanan hastalıklardan korunmak için uyanır uyanmaz yatağı toplamamak gerekiyor. Yatağı toplamayıp, havalandırdığımızda bu toz pirelerinin çoğunluğundan kurtulmuş oluyoruz.