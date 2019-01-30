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Yatak bazası altından kadın cesedi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:57 | Son Güncelleme

Avcılar’da bir binadaki daireden gelen kökü kokuların polise ihbar edilmesi üzerine daireye giren polis, yapılan incelemede yatak bazası altında kadın cesedi ile karşılaştı.

Avcılar’da bir binadaki daireden gelen kökü kokuların polise ihbar edilmesi üzerine daireye giren polis, yapılan incelemede yatak bazası altında kadın cesedi ile karşılaştı. Kimliği henüz bilinmeyen kadının yabancı uyruklu olduğu düşünülüyor.
Olay, Merkez Mahallesi Tulunoğlu Sokak’ta bulunan bir binada yaşandı. 5 katlı binanın sakinleri 1’inci kattaki daireden bir süredir kötü kokular duyuyordu. Dün akşam saatlerinde durum polise bildirildi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kötü kokuların geldiği daireye girdi. Dairede araştırma yapan ekipler bazanın altında uzun süredir beklediği düşünülen bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından yabancı uyruklu olduğu düşünülen kadının cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Morga kaldırılan kadının cesedi incelemeye alındı. Cinayet şüphesi üzerine duran asayiş büro ekipleri konuyu çok yönlü incelemeye aldı.
Olayı duyan sokak sakini bir vatandaş ise duyumlarını aktararak, “Komşulardan duyduğum kadarıyla kadın yabancı uyrukluymuş. 1 haftadır oradaymış diyorlar ceset için” dedi.

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