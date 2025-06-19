Yatak odanda nasıl bir değişikliğe ihtiyacın var?

1/8
Sabahları yatak odan nasıl olur?
Güneş ışığıyla dolu, aydınlık.
Genelde karanlık olur, perdeler hep kapalıdır.
Bazı sabahlar dağınık olur.
2/8
Gece uyumadan önce en sık yaptığın şey hangisi?
Sosyal medyada gezinirim.
Kitap okur veya bir şeyler izlerim.
Tavana bakıp hayal kurarım...
3/8
Yatak odanda en çok hangi eşya göze çarpıyor?
Yatağı kaplayan yastıklar.
Dekoratif objeler, tablolar, mumlar...
Kıyafet askıları, çanta ve ayakkabılar.
5/8
Yatak odanı yenilesen neye öncelik verirdin?
Daha rahat ve büyük bir yatak seçerim.
Aydınlatma detaylarına dikkat ederim.
Dekor ve aksesuarlarda değişiklik yaparım.
6/8
Yatak odanın duvarlarında bir renk değişikliği yapacak olsan, hangi rengi seçersin?
7/8
Yatak odası senin için ne ifade ediyor?
Huzur bulduğum, rahatladığım bir alan.
En özel anlarımı geçirdiğim yer...
Kendime vakit ayırdığım kişisel alanım.
8/8
Yatak odası dekorasyonunda mutlaka olmalı dediğin şey hangisi?