Yatak odanda nasıl bir değişikliğe ihtiyacın var?

1/8 Sabahları yatak odan nasıl olur? Güneş ışığıyla dolu, aydınlık. Genelde karanlık olur, perdeler hep kapalıdır. Bazı sabahlar dağınık olur.

2/8 Gece uyumadan önce en sık yaptığın şey hangisi? Sosyal medyada gezinirim. Kitap okur veya bir şeyler izlerim. Tavana bakıp hayal kurarım...

3/8 Yatak odanda en çok hangi eşya göze çarpıyor? Yatağı kaplayan yastıklar. Dekoratif objeler, tablolar, mumlar... Kıyafet askıları, çanta ve ayakkabılar.

4/8 Hangi yatak odası dekorasyonu senin zevkine uyuyor?

5/8 Yatak odanı yenilesen neye öncelik verirdin? Daha rahat ve büyük bir yatak seçerim. Aydınlatma detaylarına dikkat ederim. Dekor ve aksesuarlarda değişiklik yaparım.

6/8 Yatak odanın duvarlarında bir renk değişikliği yapacak olsan, hangi rengi seçersin? Pudra pembesi Deniz mavisi Zeytin yeşili

7/8 Yatak odası senin için ne ifade ediyor? Huzur bulduğum, rahatladığım bir alan. En özel anlarımı geçirdiğim yer... Kendime vakit ayırdığım kişisel alanım.