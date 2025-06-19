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Yatak odanda nasıl bir değişikliğe ihtiyacın var?

Yatak odan, senin kişisel alanın! Peki orası gerçekten ruhunu yansıtıyor mu? Yoksa yenilenmeye mi ihtiyacı var? Bu testle cevabı öğreniyoruz! 👇

Yatak odanda nasıl bir değişikliğe ihtiyacın var?

Yatak odanda nasıl bir değişikliğe ihtiyacın var?

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Sabahları yatak odan nasıl olur?

Sabahları yatak odan nasıl olur?
Güneş ışığıyla dolu, aydınlık.
Genelde karanlık olur, perdeler hep kapalıdır.
Bazı sabahlar dağınık olur.
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Gece uyumadan önce en sık yaptığın şey hangisi?

Gece uyumadan önce en sık yaptığın şey hangisi?
Sosyal medyada gezinirim.
Kitap okur veya bir şeyler izlerim.
Tavana bakıp hayal kurarım...
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Yatak odanda en çok hangi eşya göze çarpıyor?

Yatak odanda en çok hangi eşya göze çarpıyor?
Yatağı kaplayan yastıklar.
Dekoratif objeler, tablolar, mumlar...
Kıyafet askıları, çanta ve ayakkabılar.
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Hangi yatak odası dekorasyonu senin zevkine uyuyor?

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Yatak odanı yenilesen neye öncelik verirdin?

Yatak odanı yenilesen neye öncelik verirdin?
Daha rahat ve büyük bir yatak seçerim.
Aydınlatma detaylarına dikkat ederim.
Dekor ve aksesuarlarda değişiklik yaparım.
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Yatak odanın duvarlarında bir renk değişikliği yapacak olsan, hangi rengi seçersin?

Pudra pembesi
Deniz mavisi
Zeytin yeşili
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Yatak odası senin için ne ifade ediyor?

Yatak odası senin için ne ifade ediyor?
Huzur bulduğum, rahatladığım bir alan.
En özel anlarımı geçirdiğim yer...
Kendime vakit ayırdığım kişisel alanım.
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Yatak odası dekorasyonunda mutlaka olmalı dediğin şey hangisi?

Ayna
Bitkiler
Abajur
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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