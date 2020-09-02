Yatak odasında devrim: Cinsel hayatınızı renklendirecek 8 tüyo

Cinsel hayatını zirvede yaşamak isteyen, rutinden kurtulup aşk hayatındaki heyecanı yeniden yakalamak isteyenleri sıradanlıktan kurtaracak harika yöntemler hazırladık. Bu bilgiler işinize çok yarayacak...
Aranızdaki heyecanı diriltmek için flörtleşmeye başlamak çok önemli. Rutinden çıkmak için aşk kokan kısa mesajlar ve onu arzuladığınıza dair cümleler yazıp gönderin. Yatakta uzun uzun öpüşmeyi kesinlikle atlamayın. Ön sevişmeyi normalden daha uzun tutmaya çalışın.
Kayganlaştırıcı kullanmaktan çekinmeyin. Bu ürün sayesinde ilişki sırasında iki taraf da zevki doruklarında yaşayacak. Bizden söylemesi...
Oral seks sırasında ağzınıza bir adet buz küpü atın. Ağız içindeki bu soğukluk karşı tarafın zevkini ikiye katlayacaktır.
Seks esnasında birbirinizi tahrik edecek cümleler kurun. Bunun yanı sıra sekste hoşunuza giden ya da gitmeyen konuları da uygun bir zamanda ifade edin ki iki tarafta birbirine nasıl davranacağını bilsin.
Sadece orgazm olmaya odaklanmayın. Seksin bütünü sizi mutlu etmeli. O yüzden yukarıda da belirttiğimiz gibi ön sevişme çok ama çok değerli.
Sadece yatak odasında sevişmeyin, alan değiştirin. Seks heyecanınızın nasıl yükseldiğini hızlı bir şekilde fark edeceksiniz.
Hayalini kurduğunuz anları partnerinize mesaj olarak gönderin. Bunun için uzakta olmanıza gerek yok. Aynı evde bile bu mesajları gönderip eşinizi tahrik edebilirsiniz.
Seks planı hazırlayın, yani hangi günler sevişeceğinizi belirleyin ve bu günlerin dışına çıkmayın. Seks takvimi cinsel hayatınızdaki arzuyu ikiye katlayacak.
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