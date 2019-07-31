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Yatak odasında içtiği sigara sonu oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir evde, yere düşen sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.

Yatak odasında içtiği sigara sonu oluyordu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir evde, yere düşen sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 9. katında bulunan dairesindeki evde sigara içen bir kişi, izmaritin yere düştüğünü fark etmedi. Evde dumanların çıktığını gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve 112 acil sağılık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Dumandan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yatak odasında içtiği sigara sonu oluyordu

Yatak odasında içtiği sigara sonu oluyordu

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