Yatak odasında yeni moda: Seks oyunları!

Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Gray) kitap ve filmleri ile popülaritesi artan BDSM, İngilizlerin yatak odalarını renklendirmeye devam ediyor. 2011 yılında satışa çıkan kitaptan sonra fetişler bariz bir şekilde daha çok konuşulmaya başlandı. Yetişkinlere yönelik içerikler üreten bir web sitesi bu konudan yola çıkarak kullanıcılarına bir anket yaptı.

ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

Üç bine yakın kişinin katıldığı anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. Buna göre; İngilizler yatak odalarında en çok BDSM’yi denemiş. Bilmeyenler için BDSM; rızaya başlı fiziksel baskı ve kuvvetli duygusal uyarımın uygulandığı fantezi ve güç rolü oynamanın yapıldığı cinsel ve kişisel ilişki türü olarak adlandırılıyor. BDSM’nin açılımı ise bağlama, disiplin, sadizm ve mazoşizm. Bu seks trendi internet üzerinden ayda 135.000 kez aratılıyor.

İkinci sırada bir insanın vücudu üzerine yemek yerleştirip yemek vasıtasıyla cinsel olarak uyarılması anlamına gelen Sploshing yer aldı. Üçüncü sırada ise kamuya açık alanlarda cinsel birleşme yer aldı. Polis tarafından yakalanıldığında cezası olan bir ilişki türünün bu kadar çok oy alması çok şaşırtıcı oldu. En çok tercih edilen cinsel fantezilerden biri grup seks iken onu ayak fetişizmi takip etti.

