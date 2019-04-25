Yatakları ayırın! Yapılan araştırmaya göre ayrı yatmak cinsel yaşamı iyileştirebilir

İyi bir gece uykusu almak, cinsel yaşamımıza yardımcı olabilir, cinsel arzuyu ve zevki artabilir. Kaliteli uykunun stresi azalttığı, ruh halini iyileştirdiği, bununla birlikte sağlıklı bir cinsel yaşama yol açtığı iddia ediliyor.

İki bine yakın çiftin katıldığı araştırma, çiftlerin yüzde 45'inin eşlerinin horlamalarından dolayı uykuya dalamadıklarını gösteriyor.

Uyku uzmanı Stephanie Romiszewski, 'Ne yazık ki şöyle bir toplum algısı var: Çiftler evli olunca mutlaka aynı yatakta yatmalı. Eğer eşiniz horluyorsa başka bir yatakta uyumaktan utanmayın. Söylenenlere kulak asmaz, ayrı yataklarda uyursanız hem kaliteli bir uyku çekebilirsiniz hem de eşinizle daha az kavga edersiniz' dedi.

Araştırmanın bir diğer üyesi Helen Nunn ise araştırma sonuçlarına bakıp şu açıklamayı yaptı: 'İngilizlerin ortalama 5 saat 48 dakika uyuduğunu gördük. Halbuki çiftler uyku yerine ilişkilerini yeniden güçlendirmek istiyor. Bu yüzden horlamadan dolayı yatakları ayıran çiftlerin ilişkilerini yeniden canlandırmak istediğini hatta bazılarının cinsel ilişkisinin eskisinden daha iyi olduğunu gördük.'



