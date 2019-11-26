Yataktaki lekelerden kurtulmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey diş temizleme tableti

Günümüzde birçok temizlik ürünü alma imkanımız olsa da yine de farklı olanı deneme fikrinden vazgeçemiyoruz.

Diş macununun halıdaki lekeleri ya da ayakkabıları beyazlattığını daha önce duymuştuk. Peki takma diş temizleme tabletinin yatak temizliğinde kullanıldığını biliyor muydunuz?

Sıradışı bir ürün olabilir ama Facebook'ta yatak temizliğinde diş tableti kullanan kadın yatağının öncesi ve sonrası halini paylaşınca şaşkına çevirdi.

Biraz su içinde tabletin çözünmesini sağlayan kadın, 'hiç çaba harcamadan sildim, lekeler gözlerimin önünde kayboldu' diyor.