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Yataktaki lekelerden kurtulmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey diş temizleme tableti

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yatak çarşaflarımızı sık sık temizliyoruz peki ya yatağımızı? Uzmanlar yatak şiltelerinizi altı ayda bir temizlemeniz gerektiğini söylüyor. Peki yatak nasıl temizlenmeli? Facebook'ta yatak temizliği sırrını paylaşan kadınının püf noktası bakın ne?

Yataktaki lekelerden kurtulmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey diş temizleme tableti

Günümüzde birçok temizlik ürünü alma imkanımız olsa da yine de farklı olanı deneme fikrinden vazgeçemiyoruz.

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Diş macununun halıdaki lekeleri ya da ayakkabıları beyazlattığını daha önce duymuştuk. Peki takma diş temizleme tabletinin yatak temizliğinde kullanıldığını biliyor muydunuz?

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Sıradışı bir ürün olabilir ama Facebook'ta yatak temizliğinde diş tableti kullanan kadın yatağının öncesi ve sonrası halini paylaşınca şaşkına çevirdi.

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Biraz su içinde tabletin çözünmesini sağlayan kadın, 'hiç çaba harcamadan sildim, lekeler gözlerimin önünde kayboldu' diyor.

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