Yatağa karbonat dökün ve olacaklara hazır olun

YATAK
Yatağın bu şekilde temizlenmesi, kir, ter, ölü deriler ve istenmeyen kokulardan arınmanızı sağlar. İlk önce tüm yatağı süpürün. Daha sonra bir elek kullanarak 1 paket karbonatı (istenirse, 10-15 damla esans yağı ekleyebilirsiniz) tüm yatağa eşit olarak dağıtn. Bir saat tercihen gün boyunca bu şekilde bekletin. Daha sonra süpürgeyle vakumlayın.
HALI VE KOLTUK
Bir kaba 1 çorba kaşığı karbonat ve 1 çorba kaşığı toz deterjan koyun. Daha sonra 1 badak ılık su dökün ve 4-5 yemek kaşığı sirke ekleyin. Karışım köpüreceğinden büyük bir kap kullanmanız iyi olacaktır. Karışımı bir sprey kutusuna boşatın. Halı ve koltuklarınızı süpürün. Elde edilen çözeltiyi lekeli alanlara püskürtün ve hafifçe ovalayın. İstediğiniz sonucu elde edinceye kadar tekrarlayın.
MUTFAK TEMİZLİĞİ
Karbonat çok etkili ve doğal bir temizleyici olduğu için sünger veya nemli bir beze uygulayarak mutfağınızda bulunan çoğu şeyi temizleyebilirsiniz. -Mikrodalga ve fırın içini temizler -Tahta zeminlerde ve ocakta bulunan yağ lekelerini çıkarır -Kesme tahtasının kokusunu giderip ve dezenfekte eder -Boyasını çıkartmadan makinaların kontrol düğmelerini temizler -Cam dolapları temizler -Çay ve kahve lekelerini çıkarır -Sebze ve meyveleri yıkarken pestisitlerden arındırır -Buzdolabı ve buzluğun içini temizler -Mutfağı inatçı yemek kokularından kurtarır -Tava ve tencereleri temizler.
YEMEK PİŞİRMEDE
Genelde her mutfakta bulunur ama sırf hamur işlerinde kullanmanıza gerek yok. -Tavuk ve kırmızı eti yumuşatır -Patates püresini kabartır -Portakal suyunun asit seviyesini düzenler -Karnabaharın beyaz rengini koruyup kokusunu giderir -Yemeklerde istenmeyen sirke tadı ve kokusunu giderir -Sütün kesilmesini önler
DİĞER KULLANIM ALANLARI
Acil durum anında yangın söndürücü olarak -Mantar önleyici ve böcek öldürücü olarak -Karıncalardan kurtulmak için pudra şekerle karıştırıp sprey olarak kullanabilirsiniz.
KARBONAT HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
Kesinlikle toksik değil.
Kir ve nemi emer.
Hoş olmayan kokuları giderir.
Çok sayıda temizlik ürününü yerine kullanılabilir.
Birçok mikroorganizmayı öldürebilir.
Raftan indireceksiniz! İşte karbonatın hiç bilmediğimiz kullanım alanları TIKLAYIN
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