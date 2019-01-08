KADIN

Yatağa karbonat dökün ve olacaklara hazır olun

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 08.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

Kimyasallardan kaçış yok ama mutfağınızda ve evinizde gerçek bir mucize arıyorsanız güvenilir bir temizleyici olarak karbonat kullanabilirsiniz. Sizi karbonat kullanmanın yollarını öğrenmeye davet ediyoruz.

Yatağa karbonat dökün ve olacaklara hazır olun

YATAK

Yatağın bu şekilde temizlenmesi, kir, ter, ölü deriler ve istenmeyen kokulardan arınmanızı sağlar. İlk önce tüm yatağı süpürün. Daha sonra bir elek kullanarak 1 paket karbonatı (istenirse, 10-15 damla esans yağı ekleyebilirsiniz) tüm yatağa eşit olarak dağıtn. Bir saat tercihen gün boyunca bu şekilde bekletin. Daha sonra süpürgeyle vakumlayın.

3

HALI VE KOLTUK

Bir kaba 1 çorba kaşığı karbonat ve 1 çorba kaşığı toz deterjan koyun. Daha sonra 1 badak ılık su dökün ve 4-5 yemek kaşığı sirke ekleyin. Karışım köpüreceğinden büyük bir kap kullanmanız iyi olacaktır. Karışımı bir sprey kutusuna boşatın. Halı ve koltuklarınızı süpürün. Elde edilen çözeltiyi lekeli alanlara püskürtün ve hafifçe ovalayın. İstediğiniz sonucu elde edinceye kadar tekrarlayın.

9

MUTFAK TEMİZLİĞİ

Karbonat çok etkili ve doğal bir temizleyici olduğu için sünger veya nemli bir beze uygulayarak mutfağınızda bulunan çoğu şeyi temizleyebilirsiniz. -Mikrodalga ve fırın içini temizler -Tahta zeminlerde ve ocakta bulunan yağ lekelerini çıkarır -Kesme tahtasının kokusunu giderip ve dezenfekte eder -Boyasını çıkartmadan makinaların kontrol düğmelerini temizler -Cam dolapları temizler -Çay ve kahve lekelerini çıkarır -Sebze ve meyveleri yıkarken pestisitlerden arındırır -Buzdolabı ve buzluğun içini temizler -Mutfağı inatçı yemek kokularından kurtarır -Tava ve tencereleri temizler.

1

YEMEK PİŞİRMEDE

Genelde her mutfakta bulunur ama sırf hamur işlerinde kullanmanıza gerek yok. -Tavuk ve kırmızı eti yumuşatır -Patates püresini kabartır -Portakal suyunun asit seviyesini düzenler -Karnabaharın beyaz rengini koruyup kokusunu giderir -Yemeklerde istenmeyen sirke tadı ve kokusunu giderir -Sütün kesilmesini önler

DİĞER KULLANIM ALANLARI

Acil durum anında yangın söndürücü olarak -Mantar önleyici ve böcek öldürücü olarak -Karıncalardan kurtulmak için pudra şekerle karıştırıp sprey olarak kullanabilirsiniz.

KARBONAT HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Kesinlikle toksik değil.
Kir ve nemi emer.
Hoş olmayan kokuları giderir.
Çok sayıda temizlik ürününü yerine kullanılabilir.
Birçok mikroorganizmayı öldürebilir.

Raftan indireceksiniz! İşte karbonatın hiç bilmediğimiz kullanım alanları TIKLAYIN

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Bu kez içmek dışında her şeyi yapıyoruzBu kez içmek dışında her şeyi yapıyoruz
Bu püf noktaları vazgeçilmeziniz olacak! Bu püf noktaları vazgeçilmeziniz olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karbonatın kullanım alanları karbonat kullanımı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Böyle prenses görmediniz! Prenses Safinaz ne kıyafetiyle ne de güzelliğiyle konuşuluyor!

Böyle prenses görmediniz! Prenses Safinaz ne kıyafetiyle ne de güzelliğiyle konuşuluyor!

Kainat güzeli estetikli çıktı! Fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu

Kainat güzeli estetikli çıktı! Fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu

Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz! İşte fotoğraflarda güzel çıkmanın 12 yolu

Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz! İşte fotoğraflarda güzel çıkmanın 12 yolu

Yatağa karbonat dökün ve olacaklara hazır olun

Yatağa karbonat dökün ve olacaklara hazır olun

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bu püf noktaları vazgeçilmeziniz olacak!

Bu püf noktaları vazgeçilmeziniz olacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Eski ama çok etkili! Bu karışımı dökün ve bekleyin

Eski ama çok etkili! Bu karışımı dökün ve bekleyin

Halınızı pırıl pırıl yapmak için bunu deneyin

Halınızı pırıl pırıl yapmak için bunu deneyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ona hiç kimse karşı koyamıyor! İşte kahvenin farklı kullanım alanları

Bu kez içmek dışında her şeyi yapıyoruz

Can sıkıcı lekeleri çıkarmanın kolay yolu

Bu püf noktaları vazgeçilmeziniz olacak!

Ter önleyici ürünler leke mi bırakıyor? O zaman bu püf noktalarını denemekte fayda var

Ter önleyici ürünler leke mi bırakıyor? İşte püf noktası...

Banyonuzu 15 dakikadan daha az bir sürede temiz hale getirecek mükemmel fikirler

Klozete kola dökmek bakın ne işe yarıyor!

Bu püf noktaları vazgeçilmeziniz olacak, zamanınız size kalacak

Eski ama çok etkili! Bu karışımı dökün ve bekleyin

Hayat kurtaran püf noktaları! Parfümü, fondöteni ve birçok şeyi yanlış yerde saklıyoruz

Yanlış yapıyormuşuz! Yerlerini hemen değiştireceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.