Yatağa karbonat dökün ve olacaklara hazır olun

YATAK

Yatağın bu şekilde temizlenmesi, kir, ter, ölü deriler ve istenmeyen kokulardan arınmanızı sağlar. İlk önce tüm yatağı süpürün. Daha sonra bir elek kullanarak 1 paket karbonatı (istenirse, 10-15 damla esans yağı ekleyebilirsiniz) tüm yatağa eşit olarak dağıtn. Bir saat tercihen gün boyunca bu şekilde bekletin. Daha sonra süpürgeyle vakumlayın.

HALI VE KOLTUK

Bir kaba 1 çorba kaşığı karbonat ve 1 çorba kaşığı toz deterjan koyun. Daha sonra 1 badak ılık su dökün ve 4-5 yemek kaşığı sirke ekleyin. Karışım köpüreceğinden büyük bir kap kullanmanız iyi olacaktır. Karışımı bir sprey kutusuna boşatın. Halı ve koltuklarınızı süpürün. Elde edilen çözeltiyi lekeli alanlara püskürtün ve hafifçe ovalayın. İstediğiniz sonucu elde edinceye kadar tekrarlayın.

MUTFAK TEMİZLİĞİ

Karbonat çok etkili ve doğal bir temizleyici olduğu için sünger veya nemli bir beze uygulayarak mutfağınızda bulunan çoğu şeyi temizleyebilirsiniz. -Mikrodalga ve fırın içini temizler -Tahta zeminlerde ve ocakta bulunan yağ lekelerini çıkarır -Kesme tahtasının kokusunu giderip ve dezenfekte eder -Boyasını çıkartmadan makinaların kontrol düğmelerini temizler -Cam dolapları temizler -Çay ve kahve lekelerini çıkarır -Sebze ve meyveleri yıkarken pestisitlerden arındırır -Buzdolabı ve buzluğun içini temizler -Mutfağı inatçı yemek kokularından kurtarır -Tava ve tencereleri temizler.