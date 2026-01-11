KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Yatmadan önce çamaşır yıkadı: Sabah uyandığında kör olmuştu!

ABD’de yaşayan 25 yaşındaki bir anne, çamaşır yıkarken gözüne sıçrayan çamaşır suyunu hafife alıp uyuyunca ağır bedel ödedi. Gece boyunca göz kapağının altında kalan kimyasal madde, korneada hasara yol açarken genç kadında yüzde 5-10 oranında kalıcı görme kaybı oluştu.

Yatmadan önce çamaşır yıkadı: Sabah uyandığında kör olmuştu!
Çiğdem Sevinç

ABD’de yaşayan 25 yaşındaki Dejah Maynard, çamaşır yıkarken yaşadığı talihsiz kazanın ardından sağ gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı. Genç anne, üzerine sıçrayan çamaşır suyunun gözünde ciddi hasara yol açtığını söyledi.

Yatmadan önce çamaşır yıkadı: Sabah uyandığında kör olmuştu! 1

ÇAMAŞIR SUYU YÜZÜNE SIÇRADI

Olay, Ekim ayında Oregon eyaletinin Roseburg kentinde meydana geldi. Dejah Maynard, çamaşır yıkadığı sırada elinden kayan çamaşır suyu şişesinin yere düşmesiyle sıvının yüzüne sıçradığını anlattı. Panikle gözlerini ovuşturan Maynard, kısa süre duruladıktan sonra herhangi bir acı hissetmediği için uyumaya gitti.

Yatmadan önce çamaşır yıkadı: Sabah uyandığında kör olmuştu! 2

SABAH GÖZÜNÜ AÇAMADI

Ancak sabah uyandığında sağ gözünün tamamen şiştiğini ve bulanık gördüğünü fark eden genç kadın, hastaneye koştu. Doktorlar, çamaşır suyunun gece boyunca göz kapağının altında kaldığını ve korneasında ülser oluştuğunu tespit etti.

Yatmadan önce çamaşır yıkadı: Sabah uyandığında kör olmuştu! 3

MORGAN LENSİ UYGULANDI

Hastanede Maynard’ın gözüne, kimyasal yanıklarda kullanılan Morgan Lensi takıldı. Bu cihaz, göze yüksek basınçla su vererek kimyasal maddelerin temizlenmesini sağlıyor. Steroid ve antibiyotik tedavisine alınan Maynard, acil olarak göz doktoruna yönlendirildi.

YÜZDE 5-10 ORANINDA GÖRME KAYBI

Yapılan kontrollerde, sağ gözünde yüzde 5 ila 10 arasında kalıcı görme kaybı oluştuğu belirlendi. Yeni gözlük numarası bekleyen Maynard, yaşadıklarının ardından çamaşır suyu kullanırken çok daha dikkatli olacağını söyledi.

Yatmadan önce çamaşır yıkadı: Sabah uyandığında kör olmuştu! 4

“EN BÜYÜK HATAM UYUMAK OLDU”

Yaşadığı süreci anlatan genç anne, “Gözümde acı olmayınca sorun olmadığını düşündüm. Uykuya gitmek yaptığım en büyük hataydı. Doktorlar, uyanık olsaydım gözyaşlarıyla kimyasalın dışarı atılabileceğini söyledi” dedi.

“CAM KIRIKLARI BATIYOR GİBİYDİ”

Morgan lensinin çok acı verici olduğunu belirten Maynard, iki saat takılması gereken cihazı yalnızca bir buçuk saat dayanabildiğini söyledi:

“Gözüme cam kırıkları batıyormuş gibiydi. Resmen işkence gibiydi.”

Yatmadan önce çamaşır yıkadı: Sabah uyandığında kör olmuştu! 5

"HEMEN VE UZUN SÜRE YIKAYIN"

Yaşadığı olayın ardından travma yaşadığını söyleyen Maynard, herkesi uyardı:

“Çamaşır suyu gözünüze kaçarsa hemen ve uzun süre yıkayın. İnsanlar bu yüzden gözünü tamamen kaybedebiliyor. Ben şanslıydım ama sonuç yine de çok ağır oldu.”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
göz alerjisi çamaşır suyu uyku Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.