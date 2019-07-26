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Yavru çakalları besleyip, doğaya saldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde bir çiftçi, tarlada bitkin halde bulduğu yavru çakalları besleyip, su verdikten sonra doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Yavru çakalları besleyip, doğaya saldı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde bir çiftçi, tarlada bitkin halde bulduğu yavru çakalları besleyip, su verdikten sonra doğal yaşam alanlarına bıraktı.
Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde yaşayan çiftçi, kanola biçtiği tarlasındaki çalılıklar arasında sıcaktan bitkin düşmüş 2 yavru çakal buldu. Adı açıklanmayan çiftçi, yavru çakalları besleyip, su verdikten sonra doğaya bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, çiftçiye duyarlılığından dolayı teşekkür edildi.

FOTOĞRAFLI

Yavru çakalları besleyip, doğaya saldı

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