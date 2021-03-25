Yavru kedisini streç filme sarıp fotoğrafını paylaşan kişi tutuklandı!

Fotoğrafta 6 haftalık mavi gözlü yavru kedinin bacaklarından ve göğsünün çevresinden birden fazla streç film katmanıyla sarıldığı görülüyordu.

Kedinin 45 yaşındaki sahibi, önceki kedisinin yaptığı gibi yatakta kendisine sokulmadığı için kediyi streç filmle bağlayarak cezalandırdığı iddiasıyla Mong Kok şehrindeki yer alan Yuen Caddesi'ndeki dairesinde tutuklandı.

South China Morning Post attığı başlıkta kadının, "Kucaklayıp uyuyabileceğimiz bir kedi bulmak istiyorum, birlikte yatmak daha kolay olur diye bir yavru kedi aldım" dediğini alıntıladı.

"Bir önceki kedim uyurken patileriyle boynuma yaslanırdı, ama bu seferki bunu yapmıyor, ben de onu plastik filmle bağladım."

Evcil hayvanların satıldığı ticari bir Facebook sayfasının yöneticisi, kadının erkek arkadaşı sevmediği için kediyi bu sayfada satmaya çalıştığını söyledi. Yönetici, kadın yavru kedinin fotoğrafını paylaştıktan sonra hayvan kurtarma organizasyonlarına ihbarda bulundu.

Görevli So Wing-shun, yavru kedinin yaralanmadığını ve bakımının yapılacağı Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'ne gönderildiğini söyledi.

Bu yıl şubat ayında yaşanan benzer olayda, çalışan bir çamaşır makinesine hapsolmuş kedinin videosu internette yayılınca bir kadın tutuklanmıştı.

Video, kedinin çalışan cihazın içindeyken kapalı kapağa yüzünü bastırmaya çalıştığını gösteriyordu. Kedi bu olaydan makineden dışarı atlayarak kurtulmuştu.

