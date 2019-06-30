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"Yavuz" gemisi Mersin açıklarına ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 17:39 | Son Güncelleme

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Silifke ilçesi açıklarına geldi

MERSİN (AA) - Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesi açıklarına geldi.

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, Silifke'nin Taşucu Mahallesi açıklarına demirledi.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olan ve 20 Haziran'da Kocaeli'den yola çıkan Yavuz'un bir süre burada bekledikten sonra ilerlemesini sürdüreceği öğrenildi.

- Yavuz sondaj gemisi

Türk sondaj gemisi Yavuz'da spor ve sinema salonu ile dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini hastane de yer alıyor.

Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da görevli Türk personel, genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un, 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi mevcut.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

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