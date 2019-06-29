Yavuz Sondaj Gemisi  ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor 

ANKARA (DHA) - M\u0130LL\u0130 Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 Tw\u0131tter hesab\u0131ndan, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS F\u0131rkateyni'nin Do\u011fu Akdeniz\u2019e do\u011fru devam eden yolculu\u011funa ili\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fc payla\u015ft\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNERY\u0131llard\u0131r bedeninde ta\u015f\u0131yor! Bak\u0131n ne anlama geliyormu\u015f'Ayaz' k\u00f6pek dondurma seviyorKarde\u015feli Derne\u011fi kurban bedelini a\u00e7\u0131klad\u0131
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